Hockey | Finale Ligue Magnus : Rouen passe à côté du premier match, face à Grenoble

Rouen, France

Trop maladroit et pas souvent en réussite, le RHE s'est incliné, ce vendredi, à l'occasion du premier match de la finale de Ligue Magnus. Un but encaissé dans chacune des trois périodes, et deux inscrits dans la troisième. Les dragons se sont fait bougés, par leurs adversaires, solides défensivement. Face à Grenoble, les hommes de Fabrice Lhenry ne sont pas parvenus à prendre la maîtrise et faire trembler des brûleurs de loups efficaces. Ils se sont pourtant réveillés, mais trop tardivement (2-3).

Le match pas pris par le bon bout ?

Le début de match a été marqué par une grande intensité, avec quelques situations de chaque côté et de beaux arrêts de Matija Pintaric, dans une patinoire pleine à craquer et en ébullition. Seulement, les rouennais sont vite apparus en souffrance, et ont logiquement concédé l'ouverture du score (0-1), par Sacha Treille. Ils ont ensuite tout tenté pour revenir, en vain.

⛸️🏒🔥 Pleine comme un œuf, on vous a dit... Toute la patinoire derrière les @DragonsdeRouen pour ce match 1 de la Finale de Ligue Magnus face aux @bruleursdeloupspic.twitter.com/SkZSCCxx44 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) March 29, 2019

Le deuxième match aura lieu ce samedi, toujours à l'île Lacroix (20h). Le premier à quatre victoire sera sacré champion de France. Tenants du titres, les normands visent un seizième sacre dans leur histoire.