Hockey - France : trois joueurs des dragons de Rouen pour le mondial en Slovaquie

Rouen - France

L’équipe de France s'apprête à disputer le Mondial Elite de hockey sur glace, en Slovaquie. La compétition démarre vendredi, mais les bleus apparaîtront sur la glace de Kosice samedi, contre le Danemark. Les français disputeront au moins sept matchs, dans la poule la plus relevée, puisqu'elle comprend notamment le Canada et les Etats-Unis. L'objectif sera de se maintenir dans la catégorie Elite et d'éviter la relégation, à l'occasion de leur douzième mondial consécutif.

Pour ce tournoi, cinq joueurs des Brûleurs de Loups (Grenoble), récent vainqueur de la Ligue Magnus, et trois joueurs des Dragons de Rouen ont été sélectionnés parmi les 25 retenus par Philippe Bozon : Anthony Guttig, Nicolas Ritz et Florian Chakiachvili. Ce dernier évolue au poste d'arrière. Il s'est confié à France Bleu avant ce mondial :

Florian Chakichvili : Par Jean-Pierre Blimo et Bertrand Queneutte Copier

LE PROGRAMME DES BLEUS :

Samedi 11 mai : Danemark - France (12h15)

(12h15) Dimanche 12 mai : États-Unis - France (12h15)

(12h15) Mardi 14 mai : Allemagne - France (20h15)

(20h15) Jeudi 16 mai : Canada - France (16h15)

(16h15) Vendredi 17 mai : France - Slovaquie (17h15)

- Slovaquie (17h15) Dimanche 19 mai : France - Finlande (20h15)

- Finlande (20h15) Lundi 20 mai : France - Grande-Bretagne (16h15)

Matchs diffusés en direct sur L'Equipe TV.