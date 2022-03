Hockey/Glace - Anthony Mortas (entraîneur d'Amiens): "C'est très dur!"

La nouvelle défaite des Gothiques (3-4) samedi lors du sixième match à Cergy-Pontoise aura été celle de trop. Battus quatre manches à deux sur l'ensemble de la série, les amiénois sortent des play-offs dès les 1/4 de finale. Un échec difficile à encaisser pour l'entraîneur Anthony Mortas. Entretien.

Anthony Mortas, dans quel état d'esprit êtes-vous au lendemain de l'élimination à Cergy?

"C'est très dur, on a un peu mal au crâne. Ce moment est toujours compliqué, j'ai l'impression que c'est un peu le vide aujourd'hui. Je suis venu à la patinoire ce matin, je ne sais même pas trop pourquoi... Je suis venu errer... Pour moi comme pour d'autres ce sera sans doute comme cela pendant deux ou trois jours, on ne sait pas quoi faire, on se demande à quoi va ressembler notre journée. On a un rythme intense pendant huit mois et d'un coup tout s'arrête, ça fait un peu bizarre."

Les absences de vos attaquants Tomas Simonsen et Alexandre Boivin blessés n'ont-elles pas été le plus gros manque dans une série aussi serrée contre Cergy?

"Non je ne pense pas. J'ai l'habitude de ne jamais parler des blessés, ils ne sont pas là donc ils ne peuvent pas aider l'équipe. Il nous a sûrement manqué un peu plus de détermination sur les deux premiers matches qu'on a dominés mais perdus à Cergy. C'est peut-être le tournant de la série car c'était ensuite plus compliqué de revenir. Entre le quatrième et le cinquième de la saison régulière on savait que ce serait très serré. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression que ça tournait toujours un peu en faveur de Cergy. Ils ont été bons en supériorité numérique, la bonne surprise c'est qu'on l'a été aussi, mais il nous a manqué un petit truc. C'est donc à nous de trouver les éléments pour pallier à ce petit manque et passer du bon côté l'année prochaine"

C'est bien d'être sympa et bienveillant mais sur la glace il faut être plus méchant et plus dur avec l'adversaire. Sur cette série on a été trop tendre en défense." Anthony Mortas

Quel secteur de jeu vous laisse le plus gros regret dans ces play-offs?

"Le secteur défensif! On est trop gentil! C'est bien d'être des garçons sympas et bienveillants mais sur la glace il faut parfois être plus méchant et plus dur avec l'adversaire. Et à mon avis sur cette série on a été trop tendre en défense."

Un constat à méditer en vue du recrutement pour faire progresser l'équipe la saison prochaine?

"On doit progresser sur tout! C'est trop facile de dire "c'est juste les joueurs" donc ça va des coachs aux joueurs et toutes les composantes du club. C'est tout le club qui doit progresser et on va s'y atteler très rapidement"

Faut-il s'attendre à beaucoup de changements dans l'effectif la saison prochaine?

"C'est possible. On va y réfléchir. Il est trop tôt pour en parler. On va essayer de rencontrer les joueurs un par un rapidement et se faire une "petite bouffe" tous ensemble pour échanger autour d'un verre posément à tête reposée. Entendre aussi ce que les joueurs ressentent et les axes à améliorer pour faire progresser l'équipe. On va analyser tout ça pour essayer de bien rebondir la saison prochaine"

Cette élimination ne va pas remettre en question votre avenir à la tête de l'équipe la saison prochaine?

"J'ai encore une année de contrat donc pour l'instant je ne me pose pas la question. Par contre je me remets en question par rapport à la défaite, à ce que j'aurais pu faire de mieux, à ce que je n'ai pas fait... Voilà je me pose beaucoup de questions, mais cette série me donne aussi beaucoup d'envie pour continuer de progresser car c'est quand même de bons moments"

En 30 ans Amiens n'a gagné que deux titres de champion de France. Ce n'est pas parce que c'est un club historique qu'on doit être tout le temps dans le Top 4 " - Anthony Mortas

Même si ne pas atteindre le Top 4 et les demi-finales des play-offs est un échec quand on s'appelle Amiens?

"Vous savez sur les trente dernières années, Amiens n'a gagné que deux titres de champion de France. Ce n'est pas parce qu'Amiens a été un club historique qu'on doit être tout le temps dans le Top 4 ou en demi-finales. Il faut rester très prudent et mesuré. Quand on annonce le Top 4 en début de saison alors qu'on ne connait pas les autres équipes c'est toujours un peu prétentieux. Surtout avec une équipe en reconstruction à la sortie d'une année Covid. On est déçu aujourd'hui, mais on finit cinquième de la phase régulière en ayant quasiment jamais obtenu autant de points en 44 matches. Il y eu aussi l'échec de la Coupe d'Europe qui a été difficile à accepter. Au final on a fait une saison pas incroyable mais correcte. Maintenant il y a des clubs comme Cergy qui progressent beaucoup, de grosses puissances comme Angers et Grenoble. Il faut être les meilleurs parmi les troisièmes ou quatrièmes et c'est aussi compliqué car beaucoup d'équipes se battent. Il faut donc vraiment se focaliser sur Amiens et faire progresser l'ensemble du club de la meilleure façon possible en construisant les choses sans brûler les étapes."

Pour la deuxième fois de suite, les Gothiques s'arrêtent donc au stade des 1/4 de finale. Les play-offs se poursuivront dés le 23 mars avec au programme: Grenoble - Cergy et Angers-Rouen.