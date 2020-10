Hockey grenoblois : deux matchs reportés en raison de travaux à la patinoire Polesud

Les Brûleurs de Loups ne joueront pas leurs matchs à domicile contre Gap et Mulhouse prévus les 18 et 23 octobre prochains. Les rencontres sont reportées car des travaux de rénovation à la patinoire Polesud de Grenoble ne permettent pas d'accueillir les spectateurs dans de bonnes conditions.

Rien à voir avec la Covid-19 mais deux matchs des Brûleurs de Loups sont annulés. Les rencontres des 18 et 23 octobre prochains, contre Gap et Mulhouse sont reportés à des dates ultérieures. La décision a été prise en lien avec la métropole de Grenoble car des travaux de rénovation actuellement en cours à la patinoire Polesud ne permettent pas d'accueillir les spectateurs et les partenaires dans de bonnes conditions.

Les dates de report pas encore connues

"En collaboration avec les équipes visiteuses et les instances de la FFHG (Fédération Française de Hockey sur Glace, ndlr), le staff sportif travaille pour trouver les dates de report", indique le club ce mercredi. Le déplacement des hockeyeurs grenoblois prévu vendredi soir à Rouen est, lui, maintenu. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Le prochain match à domicile des Brûleurs de Loups aura lieu le 30 octobre, contre Chamonix.