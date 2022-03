Hockey - Hormadi : "Frustré mais avec l'objectif de finir le plus haut", Thomas Decock avant les play-down

L'Hormadi termine la saison régulière à la 10e place, avec les derniers matchs disputés hier soir en Ligue Magnus. Les hockeyeurs Angloys ont terminé par une belle victoire 3-1 face à Rouen samedi. On se concentre désormais sur les matchs de la poule de maintien, le playdown. Un mini-championnat entre les quatre dernières équipes de la Ligue Magnus (Nice, Mulhouse, Anglet et Briançon). Thomas Decock, l'attaquant angloy de 34 ans, qui dispute sa huitième saison à la patinoire de la Barre évoque la suite de la saison.

FBPB : Ce week-end est-il le symbole de la saison pour l'Hormadi, entre la correction subie contre Amiens, et le beau succès contre Rouen, tous deux à domicile ?

On a un super groupe, le groupe vit bien et on est déçu de pas avoir rempli notre objectif d'aller chercher un top 8 et une qualification pour les playoff. C'est quand même vraiment une déception. Mais au-delà de la déception, on n'est pas une équipe qui va lâcher quoi que ce soit et avec l'historique, avec tout ce qui s'est passé contre Rouen, c'était vraiment un match qui nous tenait à cœur. En dehors des points, en dehors du classement, juste pour le jeu en lui-même, la compétition, on voulait vraiment gagner ce match-là et en ce sens, c'est une petite fraction de remporter la rencontre.

Quel intérêt pour les joueurs de disputer un playdown sans descente ?

C'est sûr que ça va être un peu particulier dans le sens où il n'y a pas de descente donc il y a moins d'enjeu. Il n'empêche que ça reste du sport. Ça reste une compétition. Ça reste quatre équipes qui se sont rencontrées toute la saison et qui sont en bas de classement. On ne joue pas les phases finales, mais on a quand même envie de finir le mieux classé possible et de battre les autres équipes. Donc ça va être des matchs à part entière. On ne se projette pas tellement sur la suite pour l'instant. On pense encore à cette saison, on est déçu et un peu frustré de ne pas être allé plus loin maintenant. Là, on a six matchs devant nous, six défis. Des matchs qu'on veut gagner, qu'on va jouer à fond et on va essayer de se classer le mieux possible, finir le plus haut et réaliser les meilleures performances possibles.

Vous êtes à six points de Bordeaux, premier qualifié pour les playoff. Au moment de jeter un coup d'œil sur le passé, qu'a-t-il manqué à l'Hormadi ?

C'est sûr qu'on ne passe pas loin, après, des raisons, des analyses on peut en avoir, plein. Il y a beaucoup de matchs qu'on a perdu d'un seul but, des matchs aussi où on avait l'avantage et qui nous ont échappés, qu'on a perdu finalement en temps réglementaire. À trois matchs près, on passait de l'autre côté mais ça se joue à pas grand-chose pour toutes les équipes à ce niveau. Chamonix, par exemple, a longtemps été décroché avant de se reprendre pour finalement aller chercher une place pour ces phases finales. À un moment donné, ils étaient vraiment dans le dur et ils ont su remonter la pente. Nous ça a été l'inverse, ça a basculé du mauvais côté. Mais les analyses précises, on les fera plus tard. C'est encore frais et on est encore dedans.

Le calendrier du playdown