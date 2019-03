Hockey : l'Hormadi "heureux" du départ d'Olivier Dimet à Bordeaux

Cela fait sept ans qu'Olivier Dimet accompagne l'Hormadi dans les bons et les mauvais moments. Il a suivi le club dans les bas-fonds du hockey français, quand il a fallu repartir de zéro, et année après année, remporter des titres champion de D3, D2, et D1 jusqu'à obtenir l'accession dans l'élite, la Ligue Magnus. Autant dire que les liens sont forts entre le meneur d'hommes et le club des bords de l'Adour.

"Il le mérite"

Olivier Dimet va succéder à Philippe Boson à Bordeaux, un club qui a un autre budget, et logiquement d'autres ambitions qu'Anglet, et ça réjouit le président angloy, Grégoire Delage: "Y'a aucun problème, tout ça s’inscrit dans des relations de bonne confiance entre Bordeaux et Anglet. C'est un club avec lequel on entretient une grosse rivalité sportive, mais on a de bonnes relations, et ça s'est fait en bonne intelligence" déclare-t-il. Le président a confiance, il est sûr qu'Olivier Dimet obtiendra le maintien de l'Hormadi "il le mérite, il aura ainsi la fin qu'il mérite à l'Hormadi. On est fier de voir qu'avec la carte de l'Hormadi, un entraîneur peut intéresser des clubs qui ont plus de moyens, et plus d'ambitions, c'est une belle opportunité, on comprend qu'il ne l'ait pas laissé passer".

L'Hormadi a accédé cette saison à la Ligue Magnus © Radio France - Thibaut Vincent

Le bus d'Anglet a brûlé

L'Hormadi a connu un début mouvementé en poule de maintien. Mardi soir, pour le premier match contre Strasbourg, le bus avait pris feu sur l'autoroute au nord de Bordeaux. Pour terminer la saison, les pros se déplaceront avec le bus de l'équipe amateur. Par ailleurs, ce match avorté contre Strasbourg sera finalement joué mardi prochain, 12 mars.