Hockey : le défenseur Théo Lanvers rejoint les Ducs de Dijon

Après la Haute Savoie, c'est en Côte-d'Or que le défenseur Théo Lanvers va poursuivre sa carrière. Le Dijon Hockey Club annonce son recrutement pour la saison prochaine.

Formé à Morzine où il a toujours joué au poste de défenseur, puis passé par Rouen où il a été champion U18 Elite puis U22 Elite, le défenseur Théo Lanvers (1,85m, 92kg) portera la saison prochaine les couleurs pinot noir et chardonnay blanc des Ducs de Dijon. Agé de 21 ans, doté d’un bon tir et de bonnes mains, ce droitier peut apporter son soutien à l’attaque grâce à son patinage, autre atout de ce défenseur fougueux, qui n’hésite pas à user de son physique.

Théo Lanvers aime également bloquer les tirs adverses pour aider son gardien, ce que devrait apprécier Raphaël Girard, le nouveau cerbère des Ducs. En provenance de Chamonix-Morzine et de Mont-blanc (D1) son adaptation à son nouvel environnement sera facilitée par la présence d’Anthony Goncalves, Julien Laplace et Fabien Métais, des joueurs qu’il connait bien et apprécie.

Théo Lanvers en bref

Né le 16/11/95. Français. Défenseur. Tir : droitier. 1,85m, 92kg. Champion de France U18 Elite 2011 (Rouen). Championnats du monde U18 D1A 2012 et 2013 (2 assistances). Champion de France U22 Elite 2013 et 2015 (Rouen). Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2014 (Rouen). 4 saisons en Ligue Magnus (Rouen, Morzine-Avoriaz-Les Gets et Chamonix-Morzine) 86 matches, 1 but, 1 assistance. Saison 2016-2017 : D1 (Mont-blanc) 12 matches, 2 buts, 8 assistances. Saxoprint Ligue Magnus : (Chamonix-Morzine) : 39 matches, 1 assistance ; poule de maintien, 6 matches.