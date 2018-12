Hockey: le rêve de Coupe vire au cauchemar pour l'Hormadi

Anglet, France

En Coupe, tout est possible, pensaient le public et les joueurs angloys, et ils auront pu rêver le temps d'un tiers-temps. Le premier but encaissé au bout de 18 minutes en infériorité numérique ne cachait pas encore les nombreuses occasions de l'attaque angloye qui privait les nordistes de palet. Mais le 4-0 du deuxième tiers a fait fondre tous les espoirs. Avec un score final de 7-0, le collectif basque pouvait dire "addo" à Bercy, à la finale à 4, et à l'exposition médiatique d'un temps fort du hockey français

Blessures et indiscipline

Le capitaine de l'Hormadi, Thomas Decock

Après des débuts en championnats prometteurs, l'Hormadi s'est enfermé depuis 9 matchs consécutifs dans une spirale négative de défaites. La raison en est connue, c'est l'absence de six joueurs majeurs du collectif, à cause d'une infirmerie pleine et d'une indiscipline récurrente. Difficile dans ces cas-là de remonter la pente. Pour l’entraîneur angloy Olivier Dimet: "sur 20 minutes on a fait jeu égal avec une des meilleures équipes du championnat". "Il nous faut plus de confiance et pour ça, il faut qu'on récupère du monde".

Olivier Dimet: "L'indiscipline nous fait du mal et en ce moment le moral n'est pas au beau fixe".

"Un coup derrière la tête"

A 7-0, le score du match ne reflète pourtant pas vraiment l'engagement, pour le capitaine angloy Thomas Decock. "Y'a pas photo ce soir, mais c'est cher payé. On prend 4 pénalités, 4 buts, à 4-0 c'est compliqué de rester dans le match et ça met un coup derrière la tête". Même si Anglet est lanterne rouge du championnat, et Amiens deuxième, sur une formule de coupe avec des matchs à élimination directe, les Basques y croyaient fort. Ils doivent maintenant se concentrer sur le championnat, avec un match contre Grenoble comme prochaine opposition.