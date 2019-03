Hockey : Les Aigles de Nice débutent les playoffs à Grenoble

Nice, France

Le Nice Hockey Elite dispute pour la première fois de son histoire les playoffs de Ligue Magnus, l'élite du hockey français. Ce vendredi soir, les Aigles s'attaquent à une place forte de la discipline : les Bruleurs de Loup. Nice a terminé 7e de la saison régulière, Grenoble 2e. Les Isérois disposent de l'avantage de la glace : ils recevront donc les hockeyeurs azurées pour les deux premiers matchs, le match 5 et le match 7 si nécessaire.

Au meilleur des 7 matchs

Le billet pour le prochain tour est attribué au meilleurs des 7 matchs. En clair, la première équipe qui totalise 4 victoires dans l'opposition se qualifie pour la suite des playoffs. Une formule de compétition valable jusqu'en finale.

Lors de la phase régulière, Niçois et Grenoblois se sont affrontés à quatre reprises. Avantage Bruleurs de loup. Ils ont remporté leur deux matchs à domicile (7-0 et 4-2) et l'ont emporté il y a quelques jours à la patinoire Jean Bouin (4-3). Les Aigles ont dominé les Isérois une fois à la maison en novembre dernier (6-3). Le NHE dispute sa troisième saison consécutive en Ligue Magnus. Quoiqu'il arrive en playoff, Nice est assuré de demeurer dans l'élite.

Programme des quarts de finale

Rouen (1er) - Chamonix (8e)

Grenoble (2e) - Nice (7e)

Amiens (3e) - Bordeaux (6e)

Angers (4e) - Gap (5e)

Les matchs de Nice