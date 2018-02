Les hockeyeurs bordelais se sont imposés deux fois à Gap, vendredi et samedi, pour le premier tour des playoffs de la Ligue Magnus. Ils ne sont plus qu'à deux victoires d'une qualification pour les demi-finales, alors qu'ils doivent recevoir deux fois les Gapençais à Meriadeck cette semaine.

Bordeaux, France

Et si les Boxers de Bordeaux étaient une équipe taillée pour les playoffs ? Alors qu'ils étaient déçus de leur phase régulière, bouclée au sixième rang, les voilà qui mènent 2-0 en quarts de finale de la Ligue Magnus. Après deux victoires contre les Rapaces de Gap, champions en titre, et qui avaient achevé la saison à la troisième place. Ils sont les seuls dans ce cas, puisque les trois autres séries en sont à une victoire partout.

Vendredi, d'abord, ils se sont imposés une première fois sur la glace de l'Alp Arena, 3-2, grâce à un doublé de Mathias Terrier, et un but du Canadien Felix Petit, qui revenait à peine de blessure. Une victoire confirmée samedi soir grâce à un nouveau succès 5-3, après un dernier tiers-temps complètement fou. Un succès acquis grâce à cinq buteurs différents (Olivier Labelle, Julien Guillaume, Felix Petit, Julien Desrosiers et Lionel Tarantino). Les Boxers devront maintenant veiller à conserver leur discipline. Les cinq buts inscrits par les Gapençais l'ont tous été en supériorité numérique.

Matchs 3 et 4 mardi et mercredi

Les hommes de Philippe Bozon ne sont plus qu'à deux victoires d'une qualification en demi-finales de la Ligue Magnus, comme la saison dernière, où ils avaient été battus par Gap. Les matchs 3 et 4 sont programmés mardi 27 et mercredi 28 (20h15) à la patinoire Meriadeck.