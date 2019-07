Hockey : les Brûleurs de loups de retour à Pôle Sud

Les hockeyeurs grenoblois ont repris ce mardi l'entraînement à la patinoire Pôle Sud. La séance devait avoir lieu lundi mais la glace n'était pas prête à recevoir les patins à cause de la chaleur. Les joueurs ont rechaussé les patins et accueilli comme il se doit leurs six nouveaux coéquipiers.

Les Brûleurs de loups sont de retour sur la glace. Reprise de l'entraînement ce mardi pour les hockeyeurs grenoblois à la patinoire Pôle Sud, avec presque la même équipe que l'année dernière, celle qui a remporté la coupe Magnus. Six nouvelles recrues seulement, qui vont devoir faire leurs preuves.

Alex Aleardi, le Rouennais devenu Grenoblois

Débarquer dans l'équipe qu'on a affronté en finale : mission impossible...ou pas. Ce n'est pas parce qu'il vient de Rouen que l'attaquant Alex Aleardi, meilleur buteur de son équipe, n'a pas sa place aux BDL. Au contraire dit l'attaquant Julien Baylacq : "On le connaît déjà, on sait sa valeur. On fête son anniversaire aujourd'hui, ça fait partie de son intégration et ça va aller tout seul."

Pour fêter son anniversaire, les BDL ont offert à Alex Aleardi une bouteille de deux litres de Génépi. Bienvenue dans les montagnes ! © Radio France - Nicolas Joly

En effet le président du club Jacques Reboh n'a pas hésité à sortir le champagne pour fêter les 27 ans du nouvel arrivant. Une surprise qui lui a fait plaisir et qui le met en confiance pour la suite. "Les gars ont été très sympas avec moi depuis que je suis arrivé. Ce n'est que le premier jour donc je dois faire un effort pour retenir les noms de tout le monde même si on se croise souvent sur la glace. C'est bon d'apprendre à les connaître différemment et j'espère que les fans auront le même sentiment à propos de moi", déclare Alex Aleardi.

Le président du club jacques Reboh a fait péter le champagne © Radio France - Nicolas Joly

Adel Koudri et Aurélien Dair : du centre de formation à l'équipe 1

Le préparateur physique Stéphane Gervais a observé attentivement la reprise de l'entraînement © Radio France - Nicolas Joly

Également sur la glace : deux petits nouveaux. Adel Koudri et Aurélien Dair. Les deux jeunes de 20 ans ont été recrutés directement au sein du centre de formation grenoblois. Le premier entraînement avec les ténors de l'équipe c'est forcément impressionnant mais il faut tout donner. C'est en étant bon sur le terrain qu'on s'intègre dans un groupe explique Aurélien Dair : "En tant que jeune je pense qu'il faut prouver qu'on mérite sa place. On travaille dur pour être acceptés dans le groupe. On a mis un pied dedans et maintenant il reste à prouver sur la glace."

Les joueurs étaient en forme pour reprendre, car ils avaient déjà bien entamé la préparation physique © Radio France - Nicolas Joly

L'avantage c'est qu'ils arrivent dans une équipe conviviale qui se connaît bien avec des joueurs historiques qui font vivre le vestiaire. Comme l'attaquant Julien Baylacq qui a déjà prévu une surprise pour les petits nouveaux. "On va leur faire faire deux ou trois trucs pour qu'il s'intègrent un petit peu", avance-t-il, "on ne va pas parler de bizutage mais ça fait partie du rituel, ce n'est pas très méchant." Les deux jeunes vont-ils parvenir à se faire leur place ? Réponse sur la glace de Lausanne pour le premier match des Brûleurs de loups le 17 août.