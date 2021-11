Hockey : les dragons de Rouen à l’assaut des Autrichiens du Red bull Salzbourg

Les dragons de Rouen réussiront-ils à passer la montagne autrichienne ? Les joueurs de hockey sur glace rouennais affrontent, ce mercredi soir à 19h30 à la patinoire de Rouen, les Autrichiens du Redbull Salzbourg pour les 8ème de finale de la ligue des champions de hockey. Une affiche qui devrait parler aux supporteurs du club. En 2018, les Autrichiens avaient battu les Rouennais au même stade la compétition.

« Une envie de tourner la plage »

«Les deux équipes ont beaucoup changé, analyse aujourd’hui Vincent Nesa, attaquant des dragons de Rouen, déjà sur la patinoire face à Salzbourg en 2018. On a une envie de revanche, une envie de tourner la page. On a hâte de commencer ce 8ème de finale et de le faire à la maison. »

Sur le papier, les Dragons de Rouen ne sont pas favoris. Actuellement troisième de la ligue Magnus, le championnat français, les champions de France en titre vivent un début de saison plus accroché que l’an passé et sortent d’une défaite face aux rapaces de Gap.

Une patinoire pleine à craquer

« Salzbourg c’est une équipe qui est très intense donc on va être sous pression tout de suite, prévoit Fabrice Lhenri, l’entraîneur des dragons. Les prises de décisions et Les premières passes vont être très importantes sinon on va pas sortir de notre zone. Les opportunités qu’on aura c’est sur qu’il va falloir les prendre parce qu’on en aura moins qu’en championnat.

Pour les aider, les dragons pourront certainement compter sur les 3000 spectateurs de la patinoire, qui sera pleine.