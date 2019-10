Hockey : Les Dragons de Rouen chutent en fin de match contre Amiens

Rouen, France

La patinoire est pleine, les supporters venus d'Amiens se font entendre, le match promet. Et Rouen mène très rapidement, après à peine trois minutes de jeu, grâce à un but de Kovisto. Rouen se montre très solide et Amiens est recroquevillé sur son but. Seules quelques passes ratées offrent quelques occasion aux Gothiques, qu'il ne parviennent pas à transformer.

Cet avantage tient jusqu'en début de deuxième tiers-temps. Amiens égalise par Bault (1-1 25e), ce qui a le mérite de piquer au vif les Dragons, qui repasse devant au compteur par Crinon (2-1 31e), peu après que la salle ait commencé à s'embraser pour pousser les Jaunes et Noirs.

Perte de contrôle à trois minutes de la fin

La troisième période s'écoule tranquillement, les Dragons maîtrisant le temps, jusqu'à la 57e minute. Un trou d'air fatal, qui vit Matima (2-2 57e) puis Giroux (2-3 58e) marquer coup sur coup, pour enterrer le RHE.

Les Gothiques exultent, ils arrachent une victoire plutôt heureuse et sont propulsés en tête du classement. Les Dragons quittent vite la glace, ambiance cassage de crosse contre le mur.

Il n'y a pas de sourire dans le vestiaire." Fabrice Lhenry, le coach des Dragons

Le vestiaire est abattu, dit même Fabrice Lhenry, le coach des Dragons : "Il n'y a pas de sourire dans le vestiaire, on perd ce derby de manière cruelle. On avait le match en main, on a eu les occasions, mais ça ne passe pas. On est vraiment déçus de perdre devant nos fans."

Une deuxième défaite d'affilée sur le fil, après celle contre Grenoble la semaine dernière, "mais ce n'était pas du tout les deux mêmes matches, veut préciser le coach. Contre Grenoble, ça a joué dans les deux sens, là, Amiens est venu uniquement pour défendre. Il va vraiment falloir progresser parce qu'on rejoue dès dimanche, contre un autre gros du championnat". Le déplacement à Amiens s'annonce déjà crucial pour ne pas être largué au classement.