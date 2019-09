Hockey : Les Dragons de Rouen entament bien leur championnat

Rouen, France

Le retour sur la glace des Dragons de Rouen était attendu. Après plusieurs matches amicaux loin de leur base, les hockeyeurs normands ont retrouvé leur patinoire, après quelques mois de travaux.

Tout n'était pas au point et l'équipe est encore en rodage, en témoigne la piètre première période où les Dragons n'ont pas marqué, ils sont même rentrés menés au score (0-1).

Un match gagné en deuxième période

La deuxième période a été bien plus emballante, les Rouennais ont vite marqué, grâce à Guttig, avant que Caron n'inscrive un doublé (3-1), le break était fait avant la troisième période. Si les Aigles niçois ont fait passer un léger frisson en réduisant le score, Rouen s'est bien ressaisi en marquant encore deux fois, par Msumbu puis Thinel (5-2), pour valider cette première victoire de la saison, un petit peu dans la douleur.

L'adaptation n'est pas évidente." Marc-André Thinel, joueurs des Dragons

Ce que ne contredit pas Marc-André Thinel, l'emblématique ailier des Dragons : "Le début de match était compliqué... _On n'était pas dans le match. On a fait ce qu'il fallait pour gagner mais on sait qu'on peut mieux faire_. En fait, il faut voir le positif, ce n'était que le premier match, on est début septembre, et ce n'est jamais évident."

Un match disputé dans une patinoire entièrement rénovée, ce qui a pu chambouler les joueurs selon Thinel : "L'adaptation n'est pas évidente... La glace, le brouillard, les lumières... C'était comme ça pour les deux équipes, mais il va falloir s'adapter."

Des nouveautés mises en avant également par les spectateurs de cette rencontre, divisés sur le sujet :

ECOUTEZ les supporters des Dragons au sujet de la nouvelle patinoire. Copier

Dimanche 15 septembre, pour la deuxième journée, Rouen ira jouer à Angers, à 20h.