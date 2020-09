Hockey : les Dragons de Rouen heureux d'être à nouveau sur la glace

La saison s'était arrêtée brutalement, avec un mauvais goût en bouche. Celle de ne pas avoir pu défendre ses chances jusqu'au bout de la saison. Pas le choix. On efface tout et on recommence, mais quelques mois plus tard, et avec un effectif bien différent.

Les Dragons ont retrouvé la glace cette semaine, avec des joueurs en moins, et des nouvelles têtes, et tout ce petit monde semble s'être déjà bien acclimaté. Avec son maillot au nom du gardien rouennais, Matija Pintaric, Noémie est venue spécialement de Rouen pour voir l'équipe : "L'effectif a bien changé, mais on est heureux de les retrouver, on a hâte que la saison reprenne. Les voir, c'est inexplicable. Il y a de la joie, de l'adrénaline et l'envie de gagner !"

Dans une patinoire assez clairsemée, les Dragons ont réussi leur entrée dans le tournoi de Cergy hier soir, vendredi 11 novembre, en allant battre Amiens, le meilleur ennemi (4-3) au bout des prolongations.

Rouen a rapidement mené 1-0 grâce à Chakiachvili depuis la ligne bleue; "cela fait plaisir de marquer, d'ouvrir son compteur, cela donne un petit plus de confiance, même si ce n'est qu'amical", témoigne le buteur. Les Dragons ont ajouté un deuxième pion par Gueurif au tout début de la troisième période. Mais tout s'est enraillé, Amiens allant marquer deux fois coup sur coup (2-2). Dans un sursaut d'orgueil, Rouen marqua le troisième but, avec Barker, qui semblait sceller la victoire. Mais, alors que les Dragons étaient deux de moins sur la glace, les Gothiques en ont profité pour recoller in extremis (3-3). La différence a été faite très rapidement dans la prolongation en faveur des rouennais. Flood permet aux Dragons de signer une deuxième victoire.

"Cela fait du bien de rejouer au hockey, tout simplement", savoure Florian Chakiachvili. Tout aussi heureux de la reprise, l'entraîneur Fabrice Lhenry, a insisté sur les points à revoir : "Il y a eu des bonnes choses, on est bien entré dans le match, mais après on a donné de bonnes occasions à Amiens. Physiquement, ils étaient mieux. Mais être dans le dur en préparation, c'est bien, il y a encore beaucoup de choses à travailler."

Le tournoi de Cergy continue ce samedi 12 septembre : les Dragons affrontent Dunkerque à 19h30. La Ligue Magnus reprendra contre Bordeaux samedi 26 septembre.