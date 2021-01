Hockey : les Dragons de Rouen planent tout en facilité sur la Ligue Magnus

Sur la glace de la patinoire de l'île Lacroix, les Dragons sont dans une forteresse imprenable. Cette saison, ils n'ont connu que des victoires en Ligue Magnus, quelque soit leur adversaire. Seule l'élimination précoce en Coupe de France vient ternir un petit peu le tableau.

Une équipe perfectionniste

Une victoire 9-2 contre l'équipe de Chamonix, les Rouennais sont les solides leaders du championnat, encore plus après cette large victoire. L'entraîneur, Fabrice Lhenry, n'est pourtant pas totalement satisfait : "Au premier tiers, on n'était pas très prêts collectivement, lâche le coach. Il y avait 4-0 à la fin de la première période, mais cela ne reflète pas notre qualité. Je ne suis pas satisfait de comment on a commencé."

Un perfectionnisme assumé par l'ancien gardien : "J'accorde plus d'importance sur comment on défend. Si on veut gagner le titre, il faut une bonne défense. Défendre et attaquer à cinq. Etre très rigoureux et donner le moins de choses possibles. Bon, on l'a fait dans l'ensemble."

Un compliment, quand même, les Dragons ont certes encaissés deux buts mais ils en ont marqué neuf ! Trop facile cette Magnus "Non", répond l'entraîneur. "La Magnus n'est pas facile, on ne le prétend pas, il faut conserver tout le monde dans le même rythme." Même son de cloche chez l'attaquant canadien Joël Caron : "C'est facile à dire qu'on n'a pas forcé, mais il a fallu jouer quand même !"

"On ne sait pas quand le championnat va s'arrêter."

Autant jouer tous les coups à fond et rester leader tout le temps, car on ne sait pas quand la saison va se terminer : "Qui sait combien de matches on va jouer... S'il y aura des play-offs, ou si on va s'arrêter à vingt... Si on s'arrête, c'est le premier qui est champion... Donc tous les matches sont importants..."

A commencer peut-être par les deux qui arrivent la semaine prochaine. Contre Angers, puis Nice, les deux plus proches poursuivants...