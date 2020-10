Hockey : les Dragons de Rouen réussissent leur retour devant leur public

Les Dragons de Rouen ont mis le temps, mais leur rentrée s'est bien passée. Démarrée avec du retard en raison de cas de coronavirus dans l'effectif, les hockeyeurs ont débuté leur saison vendredi 2 octobre contre Amiens, dans une patinoire qui a changé de visage.

D'abord, un cube vidéo, au milieu de la salle, comme ce qui se fait dans les arènes de basket. Diffusion de vidéos, d'animations pour rythmer le match au programme. La quatrième tribune a été bâtie, avec un nouvel espace moderne derrière le but, avec de grandes tables en hauteur et des vitres, laissant penser à un nouvel espace partenaire.

"Un bonheur de retrouver notre public."

Enfin, dans l'animation, les Dragons entrent désormais en passant sous un dragon gonflable, dans la fumée, les faisant sortir de leur antre. L'accent mis sur l'expérience des supporters dans la patinoire, il fallait ensuite assurer sur la glace.

Ce qu'on fait les Dragons. Lagacé, Chakiachvili puis Gantagallo marquant pour Rouen. Un but dans le premier tiers, deux dans le deuxième. Amiens n'a eu que peu d'occasions, les Jaunes et Noirs auraient pu gagner plus largement. "J'ai beaucoup aimé les deux premiers tiers, abonde l'entraîneur Fabrice Lhenry. On a été moins présents dans le troisième, mais on ne peut pas leur en vouloir..."

Deux entraînements collectifs seulement

C'était le premier match officiel depuis sept mois, malgré trois petites rencontres de préparation et l'équipe n'était pas au top de sa forme. Suffisamment en tout cas pour battre ces Gothiques. "Ils n'étaient pas au mieux non plus. Ils ont eu une préparation perturbée, des absences... On n'a pas vu le vrai visage d'Amiens ce soir, confirme Fabrice Lhenry. Ce n'était pas un derby comme d'habitude."

Ce match a au moins permis de revoir la patinoire avec du public, 1 000 spectateurs seulement, et d'entendre à nouveau les supporters pousser leurs Dragons vers la victoire. Sept mois que les rouennais attendaient cela.

