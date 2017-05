Hockey : les Ducs de Dijon changent d’entraîneur

Les Ducs changent d’entraîneur. C’est officiel, Jonathan Paredes ne dirigera plus l’équipe dijonnaise. D’un commun accord, le DHC et Jonathan Paredes ont décidé de cesser leur collaboration. Le club le confirme dans un communiqué.

Arrivé au club en 2010 Jonathan Paredes aura structuré la section sportive et amené les catégories U18 et U22 en élite après deux titres en Excellence. En parallèle, il remportera avec les Bleuets le bronze au mondial U18 en tant qu’assistant-coach, puis dirigera l’équipe de France U16. Promu assistant-coach de Jarmo Tolvanen en 2014, il prendra les rênes de l’équipe première dijonnaise dès l’année suivante pour deux saisons au bout desquelles il maintiendra le DHC en élite. Le Dijon Hockey Club remercie Jonathan Paredes pour son investissement et son sérieux, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.

Arrivée d’un stratège québecois

La longue expérience de Serge Forcier derrière le banc dans les différents championnats canadiens sera l’un des atouts des Ducs. Le nouveau coach dijonnais a, en effet, tenu la barre de nombreuses formations de la Belle Province. D’abord entraîneur-adjoint, il a notamment œuvré en championnat universitaire (CIS) chez les Patriotes de l’Université Québec Trois Rivières.

Devenu entraîneur-chef, son parcours l’a amené à travailler au niveau collégial, où Serge Forcier a dirigé les Dragons du Collège Laflèche, mais surtout en LNAH (Ligue Nord-Américaine de Hockey) D’une main ferme, il a mené au fil des ans les équipes de Laval, Jonquière, Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy. Sa toute dernière expérience à la tête des Éperviers de Sorel-Tracy l’a vu se classer à la seconde place du championnat 2016-2017 et disputer les demi-finales.

Les Ducs de Dijon © Maxppp - NCY

Un parcours qui lui a valu de décrocher le Trophée Gaston Gagné qui récompense le meilleur entraîneur de la ligue, devant un certain Richard Martel, obtenant ainsi son troisième trophée personnel. De belles références parmi d’autres puisque Serge Forcier a notamment dirigé cette saison Maxime Robichaud (Dijon 2013-2014) Maxime Ouimet l’ex-capitaine d’Epinal, Vincent Couture (Lyon) ou encore Pierre-Luc Sleigher (49 points avec Briançon) Il avait par le passé entraîné Martin Gascon. Sans avoir jamais coaché en Europe, Serge Forcier connait donc le niveau auquel il devra recruter pour performer en SAXOPRINT LIGUE MAGNUS. Réputé fin stratège, Serge Forcier se revendique gros travailleur à l’entraînement en vue de mettre au point les différentes tactiques des matches à venir.