Hockey : les Ducs de Dijon imposent leur loi aux Strasbourgeois

L’Etoile Noire de Strasbourg, s’est éteinte à Dijon. Les hockeyeurs dijonnais ont largement dominé l’équipe Alsacienne 5 buts à 1 ce mardi soir à la patinoire de Dijon. Une victoire de très bon augure avant la poule de maintien.

C’était le dernier match de la saison régulière à domicile pour les ducs de Dijon. Pour l’occasion, l’équipe a brillé face à une Etoile de plus en plus noire. Le score final parle de lui-même : 5 buts à 1. Cela promet de prochaines rencontres au goût de revanche en play-down. Les deux équipes s’y croiseront en effet à deux reprises. Avec cette victoire et les trois points acquis, Dijon consolide sa position en tête de la future poule de maintien. L’Etoile Noire de Strasbourg est éliminée de la course à une participation aux play-offs.

On connait donc maintenant les trois futurs adversaires des Ducs. Il s’agit des hauts savoyards de Chamonix-Morzine, de Nice et donc Strasbourg. Le dernier classé de cette poule de maintien sera relégué en D1 la saison prochaine.

Les Ducs disputeront le 44ème et dernier match de la saison régulière ce vendredi 24 février à 20h30 à Lyon