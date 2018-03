Les Gothiques valident leur tickets pour les demi-finales ! Amiens intègre le dernier carré des playoffs de Ligue Magnus de hockey sur glace après une quatrième et ultime succès contre Lyon (4-3). Ils n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis la saison 2010-2011.

Amiens, France

Sept ans que ce n'était plus arrivé ! En Ligue Magnus de hockey sur glace, Amiens a validé ce dimanche son ticket pour les demi-finales de playoffs. Les Gothiques ont battu Lyon (4-3) dans le Rhône et terminé la série après ce quatrième et ultime succès.

Triplé pour Romand

Dans la série la plus équilibrée du tableau, Amiens a dû batailler pour venir à bout des Lions. Ce dimanche, ils ont d'abord mené 2 buts à 0 grâce à un doublé de l'international français Jérémie Romand, jusqu'ici en manque d'efficacité dans la série.

Pression lyonnaise en fin de match

L'ex niçois a pesé sur cette rencontre, inscrivant même le troisième but de son équipe. C'est Kévin Da Costa qui a marqué le quatrième but amiénois en seconde période. Mais Lyon est revenu dans la partie par trois fois et poussant jusqu'au bout pour égaliser.

@LesGothiques en 1/2 finale!!!! Victoire 4-3 contre @LHCleslions RDV vendredi pour la suite des playoffs ! pic.twitter.com/RyYHH2PYmc — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) March 4, 2018

Les Gothiques ont tenu bon ! Ils signent une quatrième et dernière victoire dans la série et décrochent leur ticket pour le dernier carré. Un stade qu'ils n'avaient plus atteint depuis la saison 2010-2011. Le premier match de cette nouvelle série est programmé le vendredi 9 mars.

Il faut attendre le résultat du sixième match entre Grenoble et Mulhouse (19H15) pour connaître l'adversaire d'Amiens en demi-finale. Si les Brûleurs de Loups se qualifient ils hériteront de Bordeaux et les Gothiques défieront leur grand rival Rouen.