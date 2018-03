Rouen, France

"Un derby c'est la guerre". C'est ce que disait l'un des attaquants des Gothiques, Elie Marcos avant le quatrième et ultime affrontement entre Amiens et Rouen pendant cette saison régulière 2017-2018 de Ligue Magnus de hockey sur glace. Ce soir là, le 19 janvier dernier, Marcos et ses coéquipiers avaient accroché les Dragons mais s'étaient finalement inclinés 4 buts à 3.

Quatre défaites en saison régulière

Le quatrième revers en autant de rencontres pour Amiens face à son voisin normand en saison régulière. Serrées à chaque fois, les rencontres ont malgré tout tourné exclusivement en faveur des rouennais.

Une nouvelle "guerre" se prépare donc puisqu'Amiens se déplace ce soir sur l'île Lacroix pour y défier encore une fois Rouen, en demi-finale de playoffs.

Les deux premiers match à Rouen

La série se dispute à nouveau au meilleur des sept rencontres. C'est à dire que l'équipe qui l'emporte à quatre reprise se qualifie pour la finale. Le coup d'envoi de ce match 1 sera donné à 20H. Les deux formations se retrouveront demain soir à la même heure pour la seconde manche. Les troisième et quatrième matchs sont programmés mardi et mercredi au Coliséum d'Amiens.