Bordeaux, France

Tout Meriadeck se préparait déjà à un peu de rab, et à une prolongation. Une issue qui aurait déjà été frustrante pour les Bordelais, tant ils avaient dominé Angers, notamment en fin de match. Et puis, à huit secondes de la fin, sur une action confuse, l'Angevin Maxime Lacroix passait derrière la cage bordelaise, et parvenait à propulser le palet au fond des filets. 2-1 pour Angers. Comme un répétition cruelle pour les Girondins, face à des Ducs qui les avaient battus deux fois en préparation.

Fin du Match à Mériadeck, ce sont les @DucsdAngers qui s'imposent 2-1 grâce à un but chanceux dans les toutes dernières secondes du match ! #SLMhockeypic.twitter.com/HQLmhpHIfl — Boxers de Bordeaux (@BoxersBordeaux) September 18, 2018

Avant cela, le premier tiers temps, sans but, ni aucune pénalité, avait été assez équilibré, et pauvre en occasions de but. Pas de quoi exalter les 2 243 spectateurs recensés à Meriadeck.

Glass brise la glace

Le seul fait notable intervient en milieu de tiers temps. La recrue star des Boxers, le Canadien Tanner Glass, connu pour son jeu dur en NHL, la prestigieuse ligue nord-américaine, se faisait directement adopter par la patinoire Meriadeck, en... cassant le plexiglas, après une charge appuyée sur un Angevin. Résultat, une interruption de jeu de 15 minutes.

Jeu arrêté entre les @BoxersBordeaux et les @DucsdAngers. Pour son premier match à Meriadeck, Tanner Glass a... cassé le plexiglas sur une mise en échec appuyée.#SLMHockey#FBsport#Bordeauxpic.twitter.com/EY4c4M2fua — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) September 18, 2018

Deux buts en trois minutes

Et il fallait attendre un coup du sort pour voir les Boxers ouvrir le score. Deux joueurs angevins étaient envoyés en prison, pour obstruction, et retard de jeu. Et à cinq joueurs de champ contre trois, c'est Adam Hughesman qui débloquait le score (25e). On pouvait penser que le plus dur était fait, dans ce match, jusque là fermé. Et pourtant, trois minutes plus tard, l'Angevin Maxime Lacroix se retrouvait bizarrement seul devant Fouquerel et égalisait (28e).

Deux buts qui symbolisaient un deuxième tiers plus animé, dominé d'abord par les Boxers, avant une réaction des Ducs en fin de période, ponctuée par un arrêt improbable de Clément Fouquerel, qui ventait de faire le tour de sa cage.

Le troisième tiers temps, lui, était complètement à l'avantage des Bordelais, aidés par l’indiscipline des Angevins, pénalisés trois fois deux minutes, contre aucune pour les Boxers. Mais les hommes de Philippe Bozon géraient mal ces power-play, sans réussir à créer de décalages suffisants. Et à force de ne pas concrétiser, les Boxers allaient donc se faire punir. Et de la manière la plus cruelle qui soit.

Leur chance, dans leur malheur, c'est de ne pas avoir le temps de gamberger, comme souvent en Ligue Magnus. Ils sont attendus dès samedi, à Anglet, pour le retour du derby dans l'élite.