Hockey - Ligue Magnus : Les Boxers de Bordeaux débutent parfaitement contre Epinal (5-2)

Retour victorieux sur la glace de Mériadeck pour les Boxers de Bordeaux. Pour la première journée de Ligue Magnus, ce mardi, ils ont largement dominé le Gamyo d'Epinal, notamment grâce à un apport important des nouvelles recrues. De quoi faire écho aux ambitions bordelaises.

Philippe Bozon et ses hommes avaient affiché leurs ambitions pour cette nouvelle saison de Ligue Magnus : la finale, voire le titre. Alors, les tenir passait forcément par être intraitable à domicile, et ce dès la première journée face à un autre prétendant aux play-offs : le Gamyo d'Epinal. Contrat rempli donc, et de belle manière. Car les Boxers se sont rendus le match facile dès l'entame.

Les recrues déjà décisives

A tel point qu'au retour aux vestiaires, à la fin du premier tiers-temps, les Bordelais menaient déjà 3-0. Philippe Bozon avait demandé des joueurs plus réalistes ? Eh bien, ce sont trois des nouvelles recrues, Maxime Sauvé, Olivier Labelle, puis Spencer Edwards, qui inscrivaient les trois premiers buts. Et comme en face, les attaquants spinaliens enchaînaient les maladresses, la défense bordelaise, et son nouveau gardien Remo Giovannini, n'était guère inquiétée.

Deux buts coup sur coup pour les @BoxersBordeaux !! Les nouvelles recrues Sauvé et Labelle frappent déjà! pic.twitter.com/OJkfjs9vam — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) September 12, 2017

Peut-être remontés par cette première période à sens unique, le Gamyo revenait avec d'autres intentions pour le deuxième tiers. Les Vosgiens dominent et réduisent rapidement le score par Robin Soudek. Le grand mérite bordelais aura finalement été de tenir ce score de 3-1 pendant le reste de ce deuxième tiers. Ballottés par Épinal, tout proche d'encaisser un deuxième but, ils résistaient cependant, même en infériorité numérique pour un surnombre en fin de période.

Olivier Labelle a inscrit le deuxième but bordelais. © Radio France - Arnaud Carré

Une résistance déterminante, puisque les Rouge et Noir allaient finalement creuser l'écart grâce à une autre recrue, le Canadien Adam Hughesman, en tout début de troisième tiers. Les deux derniers buts, de Gratton pour Epinal, et d'Edwards pour Bordeaux, tous deux inscrits dans la dernière minute, seront finalement anecdotiques. Les Boxers voudront à présent confirmer ce succès dès ce vendredi à Strasbourg, mais surtout, dimanche, avec la réception de Gap, qui leur avait barré la route de la finale l'an dernier.