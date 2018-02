"Une saison d'apprentissage". C'est ainsi que Philippe Bozon s'exprimait le 24 mars dernier au soir d'une quatrième défaite (1-5) qui envoyait les Bordelais en vacances et les Gapençais en finale.

Un an plus tard, on va voir ce que les hockeyeurs bordelais ont retenu puisque les Rapaces viennent de nouveau croiser leur route. Sixième de la phase régulière, Bordeaux a été moins en vue cette saison ou en tous cas pas assez régulier pour s'installer dans le quatuor de tête.

On efface tout

A lui maintenant de trouver les ressources pour déjouer les pronostics qui font de Gap le favori logique de ce quart de finale. "C'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, explique le gardien Clément Fouquerel, passé de Gap à Bordeaux cet été. Une équipe bien en place, bien rodée avec de gros défenseurs. Elle joue toujours le haut du tableau avec un coach assez atypique. Ça ne va pas être simple mais tout peut se passer."

Clément Fouquerel a changé de maillot mais pas d'ambition, aller chercher la coupe Magnus. © Radio France - Justine Hamon

Cette saison, le tenant du titre est venu s'imposer deux fois à Mériadeck (2-4 et 3-4) mais 'est fait bouger à domicile par des Boxers vainqueurs (7-2) en octobre et passé tout près de récidiver début janvier, s'inclinant (5-4) après avoir pourtant mené 4-0. Preuve que l'équipe girondine a les moyens d'embêter son adversaire.

Défense toute

En playoffs, les compteurs sont remis à zéro et c'est souvent l'état d'esprit qui fait la différence témoigne le franco-canadien Julien Desrosiers. "C'est surtout le désir de vaincre et la volonté de chacun qui font la différence. On travaille toute la saison pour ça. On a plusieurs joueurs d'expérience qui savent à quoi s'attendre. Les jeunes ont juste à monter dans le wagon et à suivre le train. Autant physiquement que mentalement c'est une bataille."

L'an dernier, ça avait été une sacrée empoignade, au sens propre du terme. © Radio France - Justine Hamon

L'an dernier, les deux équipes ne s'étaient pas fait de cadeaux. "Il y avait eu des moments assez chaud, rappelle Clément Fouquerel, mais c'est un peu le jeu des playoffs. C'est plus physique, tout le monde veut passer. Il va falloir aller chercher les quatre victoires."

Bref on ne serait pas surpris d'assister à nouveau à un duel très tendu entre des Rapaces qui ont un titre à défendre et des Boxers bien décidés à ne pas se laisser marcher sur les patins.