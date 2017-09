Hockey - Ligue Magnus : le grand défi des Boxers de Bordeaux débute face à Epinal

Le club girondin débute ce mardi (20h15) face au Gamyo sa troisième saison dans l'élite. Avec un groupe remanié et l'ambition de faire mieux que la saison passée, c'est à dire d'atteindre la finale du championnat.

Les Boxers sont pressés. Depuis leur accession en 2015, les hockeyeurs bordelais ne perdent pas de temps. Une neuvième place frustrante en 2016, une participation au demi-finale la saison passée. Pas assez pour rassasier un club qui veut s'installer, dans la durée, en haut de la hiérarchie et, si possible, commencer à gagner des titres.

Maxime Moisand : "Énormément de potentiel" Copier

"Il y a peu de marge mais il y en a quand même, reconnaît le capitaine Maxime Moisand. On sait ce qui nous a fait défaut, on sait sur quoi on doit travailler. Le club a progressé dans ses structures, donc il n'y a pas de raisons que sur la glace on ne continue pas à progresser. On sait où on veut aller. Il n'y a plus qu'à agir".

De belles pièces mais un puzzle à recomposer

Sur le pont depuis le 7 août, le groupe girondin assure avoir bien travaillé même s'il lui a fallu intégrer pas mal de monde après avoir perdu quelques pièces importantes (Ylönen, Charland, Côté, Gilbert, Dusseau, Kara) cet été. Onze nouveaux ont donc posé leur crosse. Deux champions de France (Mc Eachen, Coquerel) en provenance de Gap, un Slovaque (Kramar) venu de Lyon, un Finlandais (Jaatinen), un Dijonnais (Edwards) ou encore le Québecois Olvier Labelle, champion de France avec Rouen en 2016.

Face à Epinal, les Boxers ne veulent pas rater leur entrée. © Radio France - Justine Hamon

Olivier Labelle : "Les objectifs sont très élevés pour cette saison" Copier

"J'avais déjà eu une très belle impression de Bordeaux il y a deux ans, explique ce dernier. L'objectif dans le vestiaire est clair, je n'ai pas peur de le dire. On veut gagner la coupe de France, on veut gagner la Ligue Magnus. Si ce n'est pas ton objectif, je ne pense pas que tu sois dans le bon sport".

Sous la houlette de Philippe Bozon, privé de banc pour les deux premières rencontres de championnat après avoir invectivé les arbitres lors de la demi-finale perdue face à Gap, les Boxers vont tenter de ne pas avoir trop de retard à l'allumage pour se positionner dans le bon wagon d'une phase régulière à 44 journées. Car si Bordeaux peut légitimement avoir des ambitions, Gap, Grenoble, Rouen, Lyon, Amiens, Angers ou Epinal ont le droit (et le potentiel) d'en dire autant.