Demi-finale de Ligue Magnus, acte 5 : les Boxers de Bordeaux qui ont égalisé à 2-2 mercredi soir à la patinoire Mériadeck, retournent défier les Brûleurs de Loups, ce vendredi soir à 20 heures, à Grenoble, avant de conclure la série dimanche à Bordeaux ?

#BoxersTV | Retrouvez les buts du 4e Match de la 1/2 Finale des #Playoffs de #SLMhockey entre les Boxers et les @bruleursdeloups !

Rendez-vous dès Dimanche 18h à Mériadeck pour une 6e manche décisive (pour une place en Finale ou survivre) ! #CoupeMagnushttps://t.co/GOMU2EqHsk — Boxers de Bordeaux (@BoxersBordeaux) March 15, 2018

Les Bordelais espèrent être portés ce vendredi soir par la dynamique de leur jolie victoire de mercredi à Mériadeck. Menés au score et tendus, les Boxers sont finalement parvenus à égaliser pour arracher la prolongation. "On sait que ce sera encore un gros match à Grenoble" confie défenseur canadien de Bordeaux Patrick McEachen. "Il va falloir jouer simplement et intelligemment face à cette équipe d'expérience".

"Personne ne s'attendait à ce que cette confrontation en demi-finale ne se finisse au bout de 4 matches, parce qu'on a _deux équipes qui ont du caractère et qui ne lâchent jamais_" ajoute Jonathan Lessard l'attaquant des Boxers.

C'est le premier club à quatre succès qui se qualifiera pour la finale de Ligue Magnus. Ce serait une première dans l'histoire des Boxers de Bordeaux.