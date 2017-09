Hockey - Ligue Magnus : Les Boxers de Bordeaux butent sur Gap (2-4)

Les Boxers de Bordeaux se sont inclinés, ce dimanche, face aux Rapaces de Gap, derniers vainqueurs de la Ligue Magnus. Une première défaite de la saison qui sanctionne les Bordelais, qui faute d'avoir été assez précis et tranchants, subissent un premier coup d'arrêt cette saison.

Ils en avaient fait le match de la revanche et de la confirmation. De la revanche, parce que c'est Gap qui leur avait barré la route de la finale de la Ligue Magnus l'an dernier. Et de la confirmation, parce qu'après deux démonstrations contre Epinal (5-2), et Strasbourg (7-1), les Boxers passaient leur premier gros test face au champion en titre. Mais, les hommes de Philippe Bozon, qui retrouvait le banc, après une suspension de deux matchs reçue contre... Gap, n'ont pas su élever leur niveau de jeu.

Après un début de match intense, mais pauvre en occasions ce sont d'ailleurs les Gapençais qui ouvraient le score en fin de premier tiers temps. Alors que les Bordelais étaient en infériorité numérique, c'est l'Américain Chad McDonald, qui profitait du décalage suite à la sortie de pénalité pour aller tromper Remo Giovaninni. Le jeu se tendait ensuite, et c'est le Bordelais Felix Petit qui allait en faire les frais, victime d'un un coup de genou de Jack Lewis, exclu. Malgré la supériorité numérique de 5 minutes qui suivait (et même d'une double supériorité en fin de tiers temps), les Bordelais ne trouvaient pas la faille et rentraient aux vestiaires menés 1-0.

Plus le match avançait, et plus on se disait que les Bordelais n'y arriveraient pas, tant ils butaient sur une défense des Rapaces solide, et peinaient à se montrer dangereux. Mais c'est sur un éclair de l'inévitable Adam Hughesman qu'ils allaient frapper, à la moitié du tiers-temps. En supériorité numérique, le Canadien envoyait une magnifique passe à Maxime Sauvé qui n'avait plus qu'à conclure pour égaliser. Les Boxers souffraient ensuite, retombaient dans leurs apporximations. Et il fallait deux arrêts importants du gardien Remo Giovaninni (dont un réalisé sans casque) pour les maintenir à flot. Le Suisse, arrivé cet été, recevait d'ailleurs sa première ovation de Meriadeck.

Mais il n'en profitait pas longtemps, puisque, à peine quelques secondes après le début du troisième tiers, il relâchait un lancer gapençais, et voyait Devin Tringale profiter du cafouillage pour redonner l'avantage à Gap. Mais cette fois-ci les Bordelais réagissaient immédiatement et égalisaient de nouveau, de près et en supériorité numérique, par Julien Desrosiers. Mais, dans un troisième tiers-temps, complètement fou, Gap allait faire payer aux Bordelais leur indiscipline. En double supériorité numérique, McCormack permettait à son équipe de mener 3-2. Un but qui aura réussi l'immense exploit d'éteindre la patinoire Meriadeck, bouillante en début de match. Elle ne se réveillera que dans les deux dernières minutes, pour pousser les Boxers dans une dernière, vaine, supériorité numérique. Supériorité numérique, sanctionnée par un dernier but des Rapaces, inscrit par Ross, alors que la cage bordelaise était déserte. Et après la rencontre, pour raccompagner des Rouge et Noir vaincus aux vestiaires.