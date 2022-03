Hockey - Ligue Magnus : les Dragons de Rouen débutent les demi-finales à Angers

De l'aveu même des Dragons, la série face à Angers sera longue, serrée et intense. Les hockeyeurs de Rouen débutent leur demi-finale de Ligue Magnus ce mercredi soir (20h30) face au deuxième de la saison régulière et le dernier vainqueur de le coupe de France. "On a clairement pas l'avantage de la glace sur les deux premiers matchs", analyse Florian Chakiachvili. Le défenseur rouennais croit tout de même pouvoir ramener au moins une victoire de la patinoire des Ducs d'Angers : "ce n'est jamais évident de débuter une série à l'extérieur. Le premier match est important, il va donner le ton".

Malgré tout, il faut aussi composer avec l'état physique du vestiaire. Il y aura cinq absents chez les Dragons pour le début de ces demi-finales. "Nous allons jouer mercredi notre 71e match de la saison. Nous avons commencé avant tout le monde avec la coupe d'Europe", l'entraîneur de Rouen fait les comptes.

Il peut rester 10 jours comme un mois de compétition. On veut profiter de ces moments là le plus longtemps possible - Fabrice Lhenry

En l'absence de playoff l'an passé, Rouen avait été sacré champion de France.

Le programme des Dragons

Match 1 : Angers-Rouen, le 23/03 à 20h30

Match 2 : Angers-Rouen, le 24/03, à 20h30

Match 3 : Rouen-Angers, le 26/03 à 20h

Match 4 : Rouen-Angers, le 27/03 à 16h

Match 5 (si besoin) : Angers-Rouen, le 29/03 à 20h30

Match 6 (si besoin) : Rouen-Angers, le 1/04 à 20h

Match 7 (si besoin) : Angers-Rouen, le 3/04