Hockey-Ligue Magnus: les dragons de Rouen laissent filer leur place en finale des playoffs

Grosse désillusion pour les Dragons de Rouen. Les hockeyeurs rouennais se sont lourdement inclinés, 7 buts à 1, ce dimanche 3 avril, lors de leur dernier match (match 7) des demi-finales des playoffs de la ligue Magnus face à Angers.

Avant la rencontre, les deux équipes étaient à également, trois victoires partout. Le match du jour était donc décisif pour rejoindre Grenoble en finale de la compétition.

Une déception pour les supporteurs mais aussi pour l'entraineur des Dragons, Fabrice Lhenry : "Je suis très déçu pour mes joueurs. C'est une saison où ils ont montré beaucoup d'abnégation, il ne méritait pas un scora pareil."

"On avait plus d'énergie"

Très tôt dans le premier tiers temps, les dragons ont été menés au score sans jamais pouvoir revenir.

"On avait vraiment plus d'énergie, analyse l'entraineur des dragons à la fin du match. On a joué énormément de matchs et on a beaucoup de blessés, même si ce n'est pas une excuse."

Cette défaite signe donc la fin de la saison pour les hockeyeurs rouennais, qui auront maintenant un peu de temps pour se reposer.