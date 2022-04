Hockey - Ligue Magnus : les Dragons de Rouen s'inclinent au match 6 face à Angers

Le suspens jusqu'au bout. Les Dragons de Rouen ont manqué l'occasion de se qualifier en finale de Ligue Magnus. Ils se sont inclinés ce vendredi sur la patinoire de l'Île Lacroix contre Angers (4-1) qui égalise à trois victoires partout. Pourtant les Rouennais avaient ouvert le score grâce à Loic Lampérier. "On a fait une bonne première période", analyse l'entraineur des Dragons. Mais par la suite, Rouen a été en difficulté notamment sur le plan physique. Fabrice Lhenry a clairement vu la différence : "on s'est vraiment éteint par la suite. On commence peut être à arriver au bout du rouleau, je ne l'espère pas".

Tout se jouera donc dimanche à 16 heures sur l'IceParc d'Angers. "On a déjà gagné deux matchs là bas, on est capable d'en ajouter un troisième", se projette Fabrice Lhenry. "Le chemin est long, on le savait. Comme après chaque défaite il faut savoir rebondir'" ajoute l'entraîneur des Dragons.

Une belle opportunité de savoir si on prend le bus pour Grenoble ou pour rentrer à la maison

Pour l'heure, Grenoble est déjà qualifié en finale de Ligue Magnus.

Le résumé

Le résumé du match en quelques tweets, le "thread" est à dérouler.