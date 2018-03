Même si sa saison n'est pas encore terminée avec, dans le viseur, les championnats du monde au Danemark (du 4 au 20 mai) avec les Bleus, Nicolas Besch ne portera plus le maillot des Boxers de Bordeaux.

Arrivé à l'été 2015, juste après la montée du club en Ligue Magnus, le Havrais a largement contribué à l'installation de l'équipe girondine au plus haut niveau, inscrivant 57 points (12 buts et 45 assistances) en 145 matches.

Professionnel depuis l'âge de 17 ans, double champion de France et deux fois vainqueur de la coupe de France entre 2003 et 2006 avec les Dragons de Rouen, il avait joué en Suède, en Finlande et en Pologne avant de répondre favorablement au projet des Boxers de Bordeaux.

A 33 ans, Nicolas Besch se donne encore quelques mois de réflexion avant d'annoncer une nouvelle destination au l'arrêt d'une carrière bien remplie.