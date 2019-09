Hockey - Ligue Magnus : nouveau chapitre chez les Boxers de Bordeaux

Bordeaux, France

Philippe Bozon parti rejoindre à temps plein l'équipe de France, c'est vers Olivier Dimet que se sont tournés les dirigeants bordelais. Un coach qui a passé sept saisons à la tête d'Anglet, club qu'il a fait monter en Ligue Magnus avant de l'y maintenir. Et qui est arrivé en Gironde pour relever un nouveau défi.

"Il y a plus de pression bien entendu, reconnaît-il. A Anglet, on avait l'objectif de se maintenir. Celui des Boxers, c'est d'être au minimum en playoffs. C'est un challenge qui m'intéresse, qui me motive et c'est pour ça que je suis là. J'ai envie d'amener les Boxers le plus haut possible."

La touche Dimet

Olivier Dimet n'a rien révolutionné après le passage d'un Philippe Bozon qui a "professionnalisé et fait grandir le club" mais il a essayé d'apporter sa touche personnelle.

"Il y a dix nouveaux joueurs donc il faut qu'on prenne nos habitudes, nos automatismes. Les matches de préparation m'ont permis d'évaluer, de tester différentes combinaisons. Aujourd'hui on est loin du résultat qu'on souhaite avoir mais on est sur la bonne voie."

Les Boxers lors de leur dernier match de préparation face aux Corsaires de Nantes. © Maxppp - Maxppp

Satisfait de l'attitude d'un groupe qu'il estime "très réceptif", l'entraîneur aimerait voir sa nouvelle équipe conserver le palet avec un style de jeu où il laissera "le talent s'exprimer".

Derrière les ogres Grenoble et Rouen, derrière les valeurs sûres que sont Amiens et Angers, Olivier Dimet, malgré la sanction de trois points dont a écopé le club et malgré un effectif peut-être moins fort qualitativement, pense que la Ligue Magnus sera cette année très ouverte et que ses Boxers auront bien sûr leur mot à dire.

