Hockey - Ligue Magnus : Olivier Labelle veut aider les Boxers de Bordeaux à grandir

Après avoir réalisé le doublé Championnat-Coupe de France avec Rouen en 2016, le Québecois aimerait vivre les mêmes émotions avec les Boxers dont il est l'une des recrues phares.

Sa barbe rousse est de retour en Ligue Magnus. A l'été 2015, le public rouennais avait découvert cet attaquant originaire de Saint-Eustache et dont la seule expérience européenne se résumait à deux saisons sous le maillot des Autrichiens des Graz 99ers. Un battant, au style pas forcément très esthétique mais diablement opportuniste et efficace.

31 matches, 17 buts et 19 assistances plus tard, Olivier Labelle était reparti de l'autre côté de l'Atlantique pour se marier avec une Américaine et jouer une saison aux Etats-Unis, avec les Reading Royals, dans le troisième niveau nord-américain (ECHL). « Il y a eu des changements au niveau de son boulot, elle va déménager dans quelques semaines donc j’ai eu la permission de venir jouer une saison en Europe. Ça me plaît car j’avais adoré mon expérience ».

Hockeyeur en permission

Alors pourquoi Bordeaux ? « J’avais déjà eu une très belle impression de Bordeaux quand j’étais venu avec Rouen, c’était leur première année en Ligue Magnus. Comme on dit, les jetons étaient alignés et me voilà ici ».

Olivier Labelle, impatient de démarrer mardi face à Epinal. © Radio France - Arnaud Carré

Ambitieux, à l’image d’un club qui veut continuer à grimper les marches dans la hiérarchie du hockey français, le Québécois a hâte d’être à mardi pour découvrir la patinoire Mériadeck en configuration match. « Le public est magnifique ici, j’ai vraiment hâte que le championnat se mette en branle pour voir ce que les partisans vont nous offrir et réciproquement. On a les éléments pour avoir du succès et on y croit ».

S’il n’est pas venu pour le tourisme, Olivier Labelle, arrivé début août, a profité de l’été pour commencer à découvrir la Gironde. « Avec l’âge, je prends le temps de visiter. On est allé avec l’équipe à Arcachon, c’était magnifique. Je suis allé à la plage au Porge, avec ma femme on va bientôt aller à Saint-Emilion et Bordeaux est l’une des plus belles villes que j’ai vues ».