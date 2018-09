Anglet, France

Les patineurs basques jouent leur premier match de la Synerglace Ligue Magnus en déplacement contre Mulhouse, un passage à la classe supérieure que les angloys appréhendent: ils changent de division mais aussi de dimension. L'attaquant Thomas Decok sera le capitaine cette saison. Né à Tours, mais formé à Anglet en juniors, il a connu le plus haut niveau avec Bordeaux et Dijon avant de revenir à son club formateur.

Thomas Decock (capitaine): "C'est un honneur"

Thomas Decock nouveau capitaine de l'Hormadi © Radio France - Bixente Vrignon

Le nouveau capitaine angloy apprécie d'être à la tête du collectif basque "c'est un honneur, parce qu'Anglet est mon club de cœur"' mais il rajoute que "c'est un sport d'équipe. On a hâte de se lancer dans le bain, et de se lancer dans une saison très dense. Le challenge est très motivant". Cette année les angloys sont le petit Poucet du championnat, mais ils viseront quand même les play-offs: "c'est une question de rythme, avec un match tous les trois jours, on n'aura pas le temps de ruminer le match précédent".

Nouveau venu dans la cage

Nouveau capitaine, et nouveau gardien pour le collectif basque. Le franco-finlandais Sébastien Ylönen arrive du championnat finlandais, après être passé par Bordeaux et Rouen. Il a fait ses classes chez les normands, et a aussi remporté le titre en Magnus. Il sait qu'Anglet n’est "pas trop attendu, mais justement on veut créer la surprise et accrocher les play-offs. Il faut être beaucoup plus concentré qu'en D1 et être prêt tous les soirs".