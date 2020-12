Hockey - Romain Bault (Amiens): "Ça commence à faire long!"

Un mois et demi après l'arrêt de la Ligue Magnus pour cause de confinement, le défenseur des Gothiques d'Amiens Romain Bault ne cache pas son impatience et ses inquiétudes sur la suite de la saison.

A 30 ans, l'emblématique défenseur des Gothiques Romain Bault est impatient d'être fixé sur les modalités de la reprise du championnat de Ligue Magnus dont un nouveau calendrier devrait être dévoilé d'ici fin décembre.

Romain Bault, vous faites partie des joueurs qui ont contracté la Covid-19 cette année, comment allez-vous aujourd'hui?

"J'ai attrapé le virus en fin de saison dernière donc aujourd'hui tout va bien."

Comment avez-vous géré le confinement?

"Il y a eu une période où il a fallu s'entraîner seul de son côté, mais quand tu as des enfants et que tu ne peux pas faire ce que tu veux il y a des petits moments compliqués à gérer. Et pourtant même confiné il a fallu s'entretenir, faire attention à ce qu'on mange etc..."

Avez-vous ressenti une phase de démotivation?

"Oui il y a toujours cette petite phase de ras-le-bol parce que s'entraîner des semaines et des semaines c'est bien mais c'est compliqué quand il n'y a pas d'objectifs au bout. Là on commence enfin à rejouer un peu donc c'est cool. Le match amical contre Rouen à huis-clos vendredi dernier (victoire 3-2) nous a fait du bien."

Craignez-vous une cassure dans le rythme de votre saison?

"Oui il ne faut pas se voiler la face il y a une cassure. Reprendre le championnat à partir du 20 janvier ça fait long... si ça reprend vraiment à ce moment là! Pour l'instant on vit un peu au jour le jour sans savoir ce qui va se passer. Est-ce que le championnat sera annulé? Est-ce qu'on va reprendre avec trois matchs par semaine? On ne sait pas comment cela va se dérouler, on devrait avoir plus d'infos prochainement".

Je pense que changer le système du championnat cette saison et repartir sur 22 matchs pour limiter les grands rassemblements en période de Covid serait la meilleure des solutions" - Romain Bault défenseur des Gothiques d'Amiens

Justement concernant la suite de la saison, faut-il vraiment maintenir une première phase de 44 matchs avant les play-offs?

"Euh... (rires)... c'est une très bonne question! Je pense que changer le système du championnat cette année et repartir sur 22 matchs pour limiter les grands rassemblements en période de Covid serait la meilleure des solutions mais je pense que la fédération va garder les 44 matchs avec trois rencontres par semaine. Il faudra être prêt, c'est aussi notre boulot de gérer cela, mais ça va être compliqué c'est sûr."

Même s'il faut en passer par des matchs à huis-clos?

"Comme le président Patrick Letellier l'a dit, le club ne voudra pas jouer plus de deux matchs à huis-clos parce que financièrement ce serait vraiment se mettre dans de sales draps!"

Etes-vous inquiet des répercussions économiques du coronavirus sur le hockey/glace et sur la situation des Gothiques?

"Oui on est toujours inquiet. Maintenant nous avons des dirigeants très compétents au sein du club, comme les Bâtisseurs, pour gérer la situation. Il y a aussi Patrick Letellier (le président de l'Amiens Hockey Elite) qui fait très attention aux petits détails pour essayer d'économiser de l'argent. Je ne suis pas dans les bureaux mais le club gère la situation comme il le peut en attendant de voir ce qu'il se passera. Mais c'est sûr que c'est compliqué financièrement."

Les Gothiques d'Amiens n'ont plus joué en Ligue Magnus depuis le 25 octobre contre Briançon (7-0). Ils joueront en amical à Cergy-Pontoise le lundi 14 décembre, puis en Coupe de France à Rouen le vendredi 18 décembre avant une éventuelle reprise du championnat fin janvier 2021.