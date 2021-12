Hockey sur glace : Amiens-Anglet reporté jeudi soir en raison de cas de Covid chez les Gothiques

Le club amiénois annonce sur son compte Twitter le report de la rencontre Amiens-Anglet, qui devait se jouer jeudi soir au Coliséum. Six joueurs amiénois sont positifs au Covid. Avec la période d'isolement, les rencontres prévues à Gap et Nice les 7 et 8 janvier pourraient être reportées également.

Les jours passent et malheureusement se ressemblent pour les Gothiques d'Amiens. Le match de ce jeudi soir contre Anglet, qui devait se jouer au Coliseum d'Amiens, est reporté. En cause : la découverte de cas de Covid dans l'effectif des Amiénois : "Six joueurs ont été testés positifs, ils vont bien", indique à France Bleu Picardie Patrick Letellier, le président des Gothiques d'Amiens. Les Gothiques ne rejoueront pas avant 2022 : les rencontres prévues à Gap et Nice les 7 et 8 janvier pourraient ne pas avoir lieu, en raison de la période d'isolement des joueurs amiénois.

Par ailleurs, on ne connaît pas la date de report de cette rencontre Amiens-Anglet. Il va en effet devenir de plus en plus compliqué de trouver des dates, avec la suite du calendrier qui s'annonce déjà chargée. Les rencontres reportées se multiplient en raison de la pandémie. Pour rappel, mardi soir, le déplacement des Gothiques à Bordeaux avait été annulé pour cause de cas de Covid dans l'effectif girondin.