Hockey sur glace : Amiens prépare la saison prochaine et veut revenir "dans le top 4"

"On pourrait dire enfin c'est fini", glisse Patrick Letellier à propose de la saison 2020-2021 de Ligue Magnus de hockey sur glace. Mais le président d'Amiens a tout de même apprécié les derniers matches de son équipe et la série de victoires qui permet aux Gothiques de boucler cet exercice à la sixième place. "On se dit que c'est dommage que ça ne continue pas un peu mais je pense que la décision d'arrêter au 3 avril et de ne pas disputer de playoffs a été la bonne, surtout au regard de ce qui nous attend pour ces quatre prochaines semaines."

Amiens a donc limité la casse après une saison tronquée et marquée aussi par les départs de nombreux joueurs dont les derniers n'ont pas été remplacés pour des raisons financières. Désormais, les dirigeants picards sont tournés vers la préparation de la prochaine saison qui devrait débuter fin septembre ou début octobre.

Pour découvrir les modalités pour un avoir ou un remboursement des abonnements cliquez ici

"Notre objectif est toujours de continuer à organiser ce club", explique son président. "Nous voulons aussi faire en sorte que le centre de formation continue à se développer, à être performant, à nous sortir des joueurs. On a des jeunes qui sont bien formés, performants et qu'on fait jouer. Je crois que c'est plutôt intéressant et de bonne augure pour la suite. Donc cette intersaison va nous servir à continuer à travailler pour faire en sorte d'être prêt."

Je crois que notre place est dans les quatre.

Après une sixième place décevante Amiens veut redorer son blason. "Je crois que notre place est dans les quatre", vise Patricke Letellier. "Après quatrième, troisième ou même deuxième ou premier pourquoi pas, ce sont des objectifs qu'on peut avoir. On sait ce qu'il faut faire, après il faut avoir les budgets pour pouvoir embaucher les bons joueurs. C'est pas le tout de dire on veut gagner, on veut des coupes, on veut être champions. Le budget de Grenoble c'est qautre millions d'euros, Rouen a trois millions, à Amiens on est à deux millions et demi. Bon voilà !"

Ce n'est pas sur la masse salariale qu'on doit rogner.

Mais Patrick Letellier, actuellement en pleine élaboration de ce budget et à la recherche de partenaires assure pour autant que le staff aura "la même masse salariale que cette saison pour aller chercher une équipe qui tienne la route. Si on veut être dans les quatre, ce n'est pas sur la masse salariale qu'on doit rogner. La priorité c'est ce qu'on met sur la glace et après on voit comment on peut faire pour le reste."