Hockey-sur-glace : Amiens veut entretenir sa bonne dynamique

Ce vendredi, au Coliseum, Amiens reçoit le leader de Ligue Magnus de hockey-sur-glace, Grenoble. Et face à des Brûleurs de loups irrésistibles, les Amiénois espèrent poursuivre leur bonne série en cours. Les joueurs d'Anthony Mortas restent en effet sur cinq victoires consécutives. Une dynamique qui permet aux Gothiques de se replacer à la cinquième place du classement à un peu plus d'un mois du début des playoffs.

Les Gothiques sont sur une bonne dynamique en Ligue Magnus Copier

Mais au delà des résultats, c'est aussi la manière qui plaît à l'entraîneur picard. "L'équipe progresse de match en match, c'est ce que l'on veut, on leur demande de ne pas répéter les mêmes erreurs. pour l'instant c'est efficace, pas à 2 000% mais au moins on marque un peu plus et c'est une bonne chose. il faut continuer à être précis dans ce que l'on fait, que les joueurs soient volontaires, courageux. Là on va enchaîner beaucoup de matches il faut rester dans cette bonne dynamique", vise Anthony Mortas.

D'ici au 6 mars et le début des playoffs, les Amiénois vont donc cravacher. Mais cela ne pose pas de problème à Romain Bault. "Nous c'est ce qu'on demande justement pour garder cette dynamique, de ne pas avoir trop de coupures c'est bon pour nous", estime le défenseur qui se projette déjà un peu sur les playoffs. "C'est dans un coin de notre tête mais on est encore en saison régulière. On a un gros mois de février qui arrive et déjà on va viser le top 4 et quand les playoffs commenceront ce sera différent."