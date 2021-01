Hockey sur glace - Boxers de Bordeaux : la Ligue Magnus continue mais réduit la voilure

Réunis ce lundi, les présidents des clubs et les représentants de la Fédération ont décidé de poursuivre le championnat qui va passer de 44 à 22 journées au rythme d'un match par semaine. Un nouveau calendrier va être dévoilé.

"C'est la formule la plus équitable et la moins mauvaise pour tout le monde." Le président des Boxers Thierry Parienty résume son sentiment après la décision prise ce lundi d'essayer d'amener le championnat à son terme.

La Ligue Magnus s'adapte et va donc proposer aux clubs une saison réduite à un simple aller-retour, soit 22 journées au lieu de 44.

Quelle formule pour les playoffs ?

Dans le cas des Boxers, 5èmes et qui comptent 13 matchs au compteur, ils n'affronteront plus des équipes comme Amiens ou Angers qu'ils ont déjà croisées deux fois. Mais devront jouer à deux reprises face à Gap ou Cergy, chez qui ils se rendront d'ailleurs ce vendredi. Avant de revoir Rouen le vendredi suuiivant. Reste à régler la question des oppositions avec Nice chez qui ils sont déjà allés deux fois (une victoire, une défaite) et qu'ils devront accueillir à Mériadeck.

La nouvelle formule qui a été adoptée doit être précisée. On ne sait pas encore combien d'équipes seront qualifiées pour les playoffs. Ni comment ceux-ci se dérouleront.

La fin de la saison régulière est prévue pour la mi-mars avec, espère Thierry Parienty, "l'opportunité de jouer ces playoffs devant du public." Les recettes billetterie représentent 30% du budget d'un club bordelais qui, comme les autres, souffre économiquement malgré le recours au chômage partiel et les aides de l'Etat.