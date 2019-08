Hockey sur glace - Boxers de Bordeaux : premier test contre Anglet

Les Boxers de Bordeaux, dont l'effectif a été renouvelé de moitié, vont jouer leur premier match de la saison ce vendredi à Mériadeck : une rencontre amicale en forme de derby, contre Anglet. L'occasion de se tester et de mesurer le travail qui reste à accomplir avant le début de la Ligue Magnus

Pour les Boxers de Bordeaux, l'objectif au fil des saisons ne change pas : atteindre, une nouvelle fois, les playoffs de la Ligue Magnus. "Au minimum" précise le nouveau coach Olivier Dimet. Ce vendredi (20h30) à la patinoire de Mériadeck, les hockeyeurs girondins vont jouer leur premier match de préparation contre le voisin basque Anglet. Coïncidence, il s'agit de la précédente équipe d'Olivier Dimet.

"C'est sûr qu'il y aura une saveur particulière, puisqu'il y a eu un changement de banc" admet l'entraîneur girondin. Olivier Dimet ne s'attend pas à ce que son système de jeu soit au point dès ce premier test. Il veut surtout voir "l'attitude et l'engagement qu'on va pouvoir mettre" dans un match traditionnellement accroché, voire tendu, entre voisins.

Ça reste un derby (...) on a vu les années précédentes que même sur les matchs amicaux, il y avait de l'engagement, parfois quelques frictions - Olivier Dimet, coach des Boxers

Les Boxers ont changé depuis la fin de la précédente saison : 11 joueurs sont partis, 10 sont arrivés. Si la moyenne d'âge reste sensiblement la même (un peu moins de 26 ans), cinq des recrues ont entre 19 et 25 ans. Des éléments qui ont une marge de progression, choisis par le staff sportif pour "avoir un peu de jeunesse, faire en sorte qu'il y ait plus d'intensité au niveau du jeu" explique Olivier Dimet. "Il y a vraiment une belle osmose" entre les nouveaux et ceux qui sont restés.

Les Boxers partiront avec un handicap de 3 points cette saison, à nouveau sanctionnés pour non-respect de certaines obligations financières. Pas de quoi effrayer l'équipe. La saison passée, le retrait de 9 points ne l'avait pas empêchée d'atteindre les playoffs. Il faudra juste récupérer ces points le plus vite possible, dit Olivier Dimet, "si possible la première journée du championnat."

Côté joueurs, le moral est au beau fixe. "On travaille très dur !" lance la recrue Alexandre Ranger, 24 ans, arrivé de Québec. Tout n'est pas encore au point, les hockeyeurs n'ont repris l'entraînement sur glace que le 12 août. "On recommence à prendre le feeling avec la glace, la patinoire" continue Alexandre Ranger. Pour une montée en puissance jusqu'à la reprise du championnat le 13 septembre, avec un déplacement à Gap.