Hockey-sur-Glace : c'est reparti pour les Gothiques d'Amiens

Les Gothiques d'Amiens retrouvent le championnat de Ligue Magnus de hockey-sur-glace ce soir au Coliséum contre les Ducs d'Angers. Six mois après son élimination en quart de finale des playoff contre Grenoble, c'est une équipe complètement remaniée qui repart pour cette saison 2017-218.

Les supporters des Gothiques vont-ils reconnaître leur équipe préférée ce soir sur la glace du Coliséum d'Amiens ? Pas sûr tant l'équipe picarde de hockey-sur-glace a été remaniée au cours de l'inter-saison. Dix sept nouveaux joueurs sont arrivés, d'autres, comme le capitaine québecois Joël Champagne sont partis. Les joueurs de Mario Richer, toujours en poste débutent ce nouvel exercice contre Angers.

Le dernier titre amiénois remonte à l'année 2004 et les deux dernières saisons ont été ponctuées de la même manière avec une élimination dès les quarts de finale de playoff. De quoi nourrir quelques impatiences côté supporters. Les bâtisseurs, les investisseurs qui ont repris les Gothiques en 2016 ont pour ambition de redorer le blason du club et notamment de l'équipe professionnelle. Pour autant, les Gothiques doivent composer avec un budget équivalent alors que d'autres équipes, soutenues par de puissantes métropoles comme Lyon ou encore Bordeaux disposent de plus de facilités financières.

Cette donnée budgétaire a donc guidé le recrutement mené par le duo d'entraîneur franco-canadien Mario Richer et son adjoint Anthony Mortas. Dix sept joueurs sont arrivés en Picardie. "On a voulu densifier chaque ligne", explique Mario Richer sur qui la pression cette saison sera plus forte puisque contrairement à l'exercice précédent, le coach a été entièrement maître de ses choix. Il devra les assumer expliquent les dirigeants.

Narbonne nouveau capitaine

Sur la glace, cette équipe devra trouver ses automatismes en compétition. Le québécois Jonathan Narbonne hérite du poste de capitaine après le départ de son compatriote Joël Champagne vers Grenoble. Il sera assisté par Joey West, déjà présent la saison dernière et D’Élie Marcos. Formé à Amiens, l'attaquant est de retour au bercail après neuf saisons passées à Strasbourg dont huit comme capitaine de l’Étoile Noire.