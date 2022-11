Hockey sur glace : Chambéry-Grenoble, un derby entre coéquipiers

En fin de semaine dernière, Flavian Dair ne savait pas encore formellement sous quel maillot il disputerait ce 1/8e de finale de la Coupe de France. Car le jeune attaquant de 20 ans est inscrit, comme les autres pensionnaires du centre de formation de Grenoble, dans les deux équipes. Symbole du système mis en place par le club grenoblois depuis 2019 pour amener ses jeunes au plus haut niveau. Un joueur du centre de formation peut en effet évoluer avec plusieurs équipes : les moins de 20 ans de Grenoble, en D2 (troisième niveau français) avec Vaujany, en D1 (deuxième niveau national) avec Chambéry, et aussi avec l’équipe première des Brûleurs de Loups, en Ligue Magnus.

ⓘ Publicité

Grenoble revendique d’avoir formé plus de 20% des joueurs français de Magnus

Pour les clubs satellites l’avantage est de se renforcer avec des jeunes joueurs en fonction des matchs et des besoins, alors que pour Grenoble l’idée est d’amener ces mêmes jeunes au meilleur niveau possible pour qu’ils garnissent ensuite les rangs de l’équipe première. "En fait il y a quatre étages, explique le directeur du centre de formation des Brûleurs de Loups Nicolas Tomasini, le joueur navigue entre les clubs d’un jour à l’autre, et on se rend compte que l’on forme des joueurs prêts à jouer chez les pros lorsqu’ils sortent des trois étages d’en dessous". Un système qui porte ses fruits, non seulement Grenoble a remporté la saison passée le titre avec de nombreux jeunes dans ses rangs, mais les Brûleurs de Loups revendiquent également d’avoir formé plus de 20% des joueurs français évoluant en Ligue Magnus.

Les liens et prêts concernent aussi du personnel, comme justement Nicolas Tomanisi, qui en plus de sa casquette grenobloise a un beau costume chambérien, celui de manager des Éléphants. Alors forcément ce mardi 1er novembre au soir sera à part pour lui : "J_e vais jouer contre mon patron",_ sourit celui qui sait quelles couleurs il portera, « je serai habillé de la tête aux pieds en Chambéry, c’est un programme que je dois mener à bien ».

"C'est b_ien pour tous ceux qui naviguent entre les deux équipes" -_ Flavian Dair, attaquant des deux clubs

Flavian Dair lui aussi sait désormais comme il sera habillé ce mardi, ce sera avec la tunique des Brûleurs de Loups, et il imagine une rencontre particulière pour toute la jeune garde grenobloise et/ou chambérienne, "c’est bien pour tous ceux qui naviguent entre les deux équipes, bien pour ceux de Chambéry qui ont l’honneur de jouer contre Grenoble, je pense que ça va être amusant".

Même si sportivement, l’écart entre les deux équipes reste, sur le papier, important, "c_’est un peu comme un match entre le GF38 et le Real de Madrid",_ estime Nicolas Tomasini.