Hockey sur glace (D1) : l'Hormadi en demi-finale

Après leur victoire 6-3 dans leur chaudron de La Barre les angloys sont qualifiés pour les demi-finales. Ils affronteront Mulhouse la semaine prochaine.

Le principal est fait pour l'Hormadi d'Anglet, qui empoche son ticket pour les demi-finales en deux matchs et deux victoires, sans avoir besoin de recourir à la belle, à une troisième partie. Le score de 6-3 est flatteur mais il ne montre pas comment les Vendéens ont tenu la dragée haute aux Angloys.

Anglet a dû batailler ferme contre la Roche sur Yon pour se qualifier © Radio France - Amaia Cazenave

C'est même eux qui ouvrent la marque au bout de 11 minutes, heureusement, André, puis le capitaine Daramy sauront immédiatement remettre l'équipe dans le sens de la marche. Un troisième but de Labonté assure un écart minimum (3-1). Le deuxième tiers, ennuyeux, n'amènera rien aux deux équipes. Dans le dernier tiers avec Olsson qui glisse le palet dans la cage adverse, Anglet pense avoir fait le plus dur, mais les Hogly (La Roche sur Yon), dans une réaction d'orgueil plantent deux buts. Il reste 13 minutes à jouer et l'Hormadi n'a qu'un seul point d'avance. La tension est extrême jusqu'à ce que Brenton fasse chavirer La Barre à 5 minutes du buzz de fin. Le sixième et dernier but basque sera marqué en cage vide.

En demi finale, l'Hormadi affrontera donc Mulhouse, qui a terminé deuxième de la phase aller. Face aux Scorpions, les angloys enregistrent une victoire et une défaite cette saison. Première rencontre mercredi à la patinoire de la Barre à 20h. Seconde confrontation à Mulhouse samedi. En cas de match d'appui il aura lieu dimanche à Mulhouse.