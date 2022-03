Hockey sur glace : début d'un duel indécis entre Amiens et Cergy en quart de finale de playoffs

Les Gothiques à l'heure des playoffs ! Amiens débute ce vendredi soir les quarts de finale de Ligue Magnus de hockey sur glace à Cergy-Pontoise. La première des deux équipes à quatre victoires se qualifie pour les demi finales.

"On a fixé un objectif d'être dans les quatre donc ça veut dire faire au moins une demi-finale", rappelle Patrick Letellier, le président du club. "Je pense qu'un club comme Amiens doit au moins faire ça. Mais on voit bien que Cergy est une redoutable équipe, qui marque beaucoup. Heureusement qu'on a un des meilleurs gardiens de la Magnus. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner et passer cette série."

C'est la première des deux équipes à quatre victoires qui sera qualifiée. Il peut donc y avoir sept confrontations au maximum. Une intensité qui rend les playoffs, "très excitantes", estime Nicolas Leclerc. "Dans les vestiaires il y a des grosses palpitations. C'est un moment décisif, un moment qu'on attend toute la saison. Donc il y a du stress, de l'envie", explique encore le défenseur amiénois.

De l'excitation, il y en a aussi chez les supporters. Le kop des Goth's quad va tenter de rallier un maximum de monde pour ce court déplacement jusqu'à l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise. "Le but ça va être d'être encore plus bruyants que Cergy. Il faut vraiment être le septième homme derrière les gars", selon Isabelle Vandomme, la secrétaire de l'association.

