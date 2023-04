Hockey sur glace : des élèves kinésithérapeutes aux petits soins chez les Brûleurs de loups de Grenoble

Alors que les Brûleurs de loups de Grenoble et les Dragons de Rouen vont se retrouver ce mercredi soir à Pôle Sud pour un 5e match dans la finale de Ligue Magnus, coup de projecteur sur les soins apportés aux hockeyeurs grenoblois. Face à l'intensité de saisons de hockey sur glace et particulièrement des phases finales, les questions de récupération sont très importantes. C'est pourquoi les Brûleurs de loups font appel depuis l'an passé, à des étudiants kinésithérapeutes et ostéopathes pour renforcer temporairement leur propre équipe de kinés.

Un renfort très apprécié des joueurs

C'est une scène devenue classique pendant les play-offs dans une des salles de la patinoire Pôle Sud à Grenoble. Après le match des joueurs répondent à la presse pendant qu'à quelques mètres d'autres se font masser ou manipuler sur les nombreuses tables qui sont installées. Le système est désormais bien rodé. "Ça tourne bien, explique Thomas Bornéa-Antelo, un des kinés des Brûleurs de loups, il y a huit tables, huit mecs qui travaillent dessus en même temps et donc ça permet aux joueurs d'aller se coucher tôt". "On enchaine les matches, on enchaine les voyages, explique l'attaquant des BDL Sacha Treille, donc dès qu'on a de la place pour la récupération c'est important d'optimiser [...] et d'être le plus près possible pour les prochains matches".

Un exercice utile aux étudiants

Du côté des jeunes futurs kinés l'exercice est gagnant-gagnant. "Ça nous donne de la pratique et un peu plus d'expérience, explique Mathilde, parce qu'à l'école nous n'avons pas tant de pratique que ça". Même si forcément "ça fait mal aux bras à la fin (sourire)". Les étudiants massent et manipulent sous la surveillance de leurs enseignants et des médecins des Brûleurs de loups. Il n'y a pas que sur ce point que le club a fait des efforts pour la récupération des joueurs. "On a aussi travaillé sur le confort de notre bus, explique Jérôme Pérez, responsable de la performance du club grenoblois, en achetant et en se dotant de matelas spécifiques". Mais pas question de s'endormir tout de suite mercredi soir !