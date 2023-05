Hockey sur glace - Dijon peut retrouver la D2, nouvelle étape dans la reconstruction du club

20h, un soir de semaine. Les voitures se garent sur le parking de la patinoire Trimolet. La journée de travail est terminée, les hockeyeurs arrivent pour s'entraîner. Les "checks" s'enchaînent, les sourires sont déterminés. Un weekend très important se profile pour le club de hockey sur glace du HC Dijon . Après une saison aboutie, les Ducs sont engagés dans le "carré final" du championnat de D3 - la 4e division française (comme son nom ne l'indique pas). Trois matchs à jouer à Lyon, face à Dammarie-Les-Lys, La Roche-sur-Yon et Lyon, avec à la clé deux places pour monter en D2. Une étape très importante dans la reconstruction du club au glorieux passé en Ligue Magnus, rétrogradé en quatrième division en 2017 à cause de problèmes financiers.

Remonter les échelons du hockey français

"Ça fait déjà six ans qu'on est descendus ...". Nicolas Morpain, le président du HC Dijon, est plein d'espoir à l'approche de ce weekend. "C'est une marche, la première à gravir, pour remonter dans les niveaux du hockey français", indique-t-il, en ayant une pensée pour l'un de ses prédécesseurs, Steve Le Grall, décédé en 2020. "Remonter en D2, c'est le premier palier. Et arriver ensuite à stabiliser le club en D2". Cela permettrait, entre autres, de "reconstruire tout le hockey mineur, qui est important". Important, un euphémisme, puisque selon ses comptes, actuellement, "80% de l'équipe a été formée à Dijon".

Des jeunes, mais aussi des expérimentés. On retrouve dans l'effectif Loïc Chabert, 31 ans, qui jouait encore en Ligue Magnus la saison dernière à Nice, revenu dans sa ville natale - et son club formateur. Ou l'attaquant Yassine Fahas, 36 ans, professionnel à Dijon au début des années 2000, avant de subir un grave accident en 2007. "J'ai vécu les belles années, les Coupes de France, gagnées, perdues, raconte ce dernier. Pour moi, le club, c'est tout. Quand il a coulé, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Alors que j'avais arrêté, j'ai repris".

"Ils touchent le rêve. Des joueurs sont là depuis des années, on leur dit qu'on va bâtir pour remonter en D2. Il y a eu la crise du covid qui a freiné ça. Cette année, ils sentent que ça peut le faire", rembobine le président, Nicolas Morpain. L'adversité sera forte sur ce carré final, mais il ne veut pas se dire qu'au pire, ce sera l'an prochain. Ou l'année d'après. "On dit toujours qu'il ne faut jamais rater une opportunité, parce qu'elle ne se représentera peut-être pas. On n'a jamais été aussi proches de l'objectif fixé en début de saison, de valider cette montée en D2".

Le public toujours au rendez-vous

Remonter en D2, un objectif pour le club, et une juste récompense pour les supporters, toujours fidèles. "On a de la chance, on n'a jamais trop perdu la ferveur. Le public est très vite revenu en nombre. Cette année, c'était formidable, on a eu les mêmes affluences que les dernières années Magnus". Il revendique près de 1000 spectateurs lors du dernier match, face à Tours. "Il y a un vrai public fan de hockey à Dijon, c'est clair, il n'est pas parti". Ils seront plusieurs dizaines (centaines?) à faire le déplacement ce weekend à Lyon, en bus, pour soutenir l'équipe.

Et la patinoire Trimolet ?

Si le club dijonnais remonte les échelons dans les années à venir, la question de la rénovation de la patinoire reviendra sur le devant de la scène, inévitablement. "Elle a 50 ans cette année, mais bien entretenue, elle tient", indiquait en novembre dernier le maire de Dijon François Rebsamen, dans 100% Sport sur France Bleu Bourgogne.

"On discute régulièrement avec la mairie. Je crois que, malheureusement, il n'y a rien de prévu dans les prochaines années, soupire le président Nicolas Morpain. L'infrastructure peut être un frein, va être un frein, de toute façon, si un jour on a des ambitions de D1 ou de Magnus, la patinoire ne répond plus aux critères". Dans l'immédiat, Trimolet pourra être homologuée en cas de montée en D2.