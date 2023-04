Hockey sur glace : Dylan Fabre à toute vitesse

Un palet récupéré à la ligne bleue, une accélération pour se débarrasser d'un défenseur et un palet qui finit dans le but de Matija Pintaric. Dylan Fabre a frappé dès le premier match de la finale de la Ligue Magnus contre Rouen . Le 31e but cette saison pour celui qui a grandi à Montaud sur les contreforts du Vercors.

ⓘ Publicité

Pur produit de la formation grenobloise, Dylan Fabre a franchi un palier cette saison, meilleur marqueur des Brûleurs de Loups lors de la saison régulière, il vient d'être élu meilleur espoir de la saison en Ligue Magnus. "C'est la première année où je ne me blesse pas, cela fait la différence au niveau des statistiques et on va dire que j'ai plus confiance en moi et c'est ce qui m'a permis de passer un cap" avance comme explication l'attaquant de 22 ans.

"Les gars se demandaient qui j'étais"

Débarqué sur la pointe des pieds en équipe première à même pas encore 17 ans, "je remplaçais un blessé, je suis rentré dans le vestiaires, les gars se demandaient qui j'étais !", Dylan Fabre a depuis fait son trou, avec toujours sa qualité première une vitesse de patinage qui lui permet souvent de prendre le meilleur sur ses adversaires. "Il a un talent, mais il a bossé" souligne Aurélien Dair "il a beaucoup travaillé chez lui, je suis déjà allé dans son garage. Il est tout défoncé à cause des shoots de palets" sourit le numéro 3 grenoblois, coéquipier de Dylan Fabre depuis de longues saisons chez les jeunes puis en pro.

Plus décisif, l'attaquant grenoblois prend aussi plus de coups, mais pas forcément plus d'importance dans le vestiaire des champions de France en titre "ce n'est pas mon style d'être un leader dans le vestiaire, je rigole quand même quand il faut mais je suis plutôt timide".

Malgré ce caractère réservé, Dylan Fabre ne passe plus inaperçu, surtout pas aux yeux de l'Equipe de France avec qui il devrait disputer dans quelques semaines un deuxième championnat du monde Elite. En attendant, Dylan Fabre espère soulever une deuxième coupe Magnus consécutive. Pour le moment, les Brûleurs de Loups ont fait la moitié du chemin, eux qui mènent 2 victoires à 0 avant les matchs trois et quatre, samedi et dimanche à Rouen.