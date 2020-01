Hockey-sur-glace en Haute-Savoie - Les Pionniers de Chamonix collectionnent les victoires

Chamonix, France

Une saison qui sent bon la grosse performance. Les Pionniers de Chamonix Mont-blanc sont en pleine forme à la Ligue Synerglace Magnus. Cinq victoires d'affilée, parfois contre des très gros clients : Grenoble, Gap et Amiens dimanche. Cham remonte à la 7ème place du classement.

Il faut être dans les huit premiers pour jouer les play-off (les quarts de finale) et c'est très bien parti puisqu'on est à huit matchs de la fin de la phase qualificative pour les play-off.

Chamonix a changé de statut cette saison

Pour le président Bernard Molliet, "le club a changé de dimension au fil des victoires. Contre Grenoble en décembre, la patinoire était pleine. Plus de 2.000 spectateurs. La vallée de Chamonix est derrière nous. Et puis les autres clubs nous regardent d'un autre œil. Ils ne nous prennent plus à la légère. Depuis notre victoire contre Bordeaux, on enchaîne les grosses performances."

Dimanche dernier , trois jeunes issus du club ont marqué contre Amiens - victoire 4 à 1. "La récompense pour les jeunes que l'on forme. Si ils sont bons sur la glace, ils peuvent tous apporter leur palais à l'édifice" dit joliment Bernard Molliet.

L'équipe est à maturité

Ce qui a changé cette saison ? L'équipe est à maturité. Les jeunes issus de la formation haut-savoyarde font des rentrées décisives. Le président du club estime que les Pionniers se sont renforcés en défense, "on prend moins de but", le gardien Sabol "nous fait des grosses performances à chaque fois, il stabilise et rassure toute l'équipe. En attaque aussi, on est plus fort."

L'ambition ? Non seulement les play-off - c'est quasiment dans la poche - mais une place de 5 ou de 6 au classement qui éviterait de se coltiner les cadors dès les quarts de finale. L'an dernier, ce fut Grenoble, évidemment impitoyable, et qui a éliminé des le début des play-off les valeureux Haut-savoyards.

► Ce mardi soir , match contre Nice à 20 h patinoire Jean Bouin.

► Vendredi, les pionniers jouent à Mulhouse que les hauts savoyards ont battu 4 à 3 en début de Ligue. Mulhouse, concurrent pour les play-off.

Si Chamonix réalise deux belles performances cette semaine, la route vers la gloire sera toute tracée ! Qualification dans la poche pour les play-off.