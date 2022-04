Hockey sur glace : Grenoble arrache la victoire à Angers et reprend les commandes en finale de la Ligue Magnus

Et au bout du suspens à l'IceParc d'Angers, Jakub Stepanek délivre les Brûleurs de Loups. Après un tir au but convertit par Sacha Treille, le portier Grenoblois stoppe le dernier lancé Angevin et offre une victoire importante à Grenoble qui reprend l'avantage deux victoires à une dans cette finale de la Ligue Magnus.

Une troisième rencontre à rebondissement, Grenoble est le mieux rentré dans le match avec un premier tiers de feu, trois buts consécutifs pour prendre le large et mener 3-1 à la première interruption. Mais les Ducs ont aussi eu leur période, la deuxième, qu'ils dominent de la tête et des épaules, marquant aussi à trois reprises, pour mener 4-3 à l'entame du dernier tiers. Nicolas Deschamps égalise à 4-4 pour Grenoble en début de troisième tiers, direction la prolongation pour la première fois dans cette série. Une séance finalement victorieuse donc pour Grenoble.

Les deux équipes se retrouvent ce dimanche (18h) pour le match 4, toujours à l'IceParc d'Angers, avant le match 5 qui aura lui lieu à Grenoble le 13 avril.