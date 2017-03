HOCKEY SUR GLACE Grenoble en demi-finale!

Les Brûleurs de Loups ont parachevé mercredi soir leur succès 4 manches à 1 en quart de finale face aux Gothiques d'Amiens, grâce à une victoire 3-2 à la patinoire Pôle Sud. Demi-finale à partir de mardi prochain.

Grenoble a terminé le travail mercredi soir en quart de finale de play-offs de Championnat de France de Hockey sur glace face à Amiens. En disposant 3-2 des Gothiques (1-1; 1-1; 1-0), les Brûleurs de Loups accèdent assez logiquement aux demi-finales. Ils avaient terminés devant Amiens au classement de la saison régulière, malgré tout les play-offs restent une compétition différente comme l'avait prouvé le succès d'Amiens dans les Alpes lors de la première rencontre de ce quart de finale. "C'était un match serieux" réagi l'attaquant grenoblois Sébastien Rohat à l'issu de ce 5e et donc dernier match, "on a été très disciplinés, on n'a pas pris de pénalités, on a encore sorti les armes au 3e tiers pour aller chercher ce match, comme on a souvent sur le faire dans la saison".

Prochaine étape : la demi-finale, dont les deux premières manches auront lieu à Grenoble les 14 et 15 mars.